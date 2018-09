Metrotranvía: finalmente podrán utilizar las duplas que estaban varadas

Para entender este entuerto hay que remitirse al año 2012. Por entonces, el exministro de Transporte Diego Martínez Palau concretó la compra de siete duplas del metrotranvía que llegaron a la provincia de Mendoza pero nunca pudieron utilizarse. Se pagaron más de 3.5 millones de dólares por ellas pero quedaron trabadas porque en ese momento la Casa Rosada no firmó la exención aduanera. A esta gestión tampoco le fue sencillo destrabar la situación, pero tras un minucioso trabajo de la directora de la STM Marcela Gazali, se consiguió que Mauricio Macri firmase el decreto que significa para Mendoza un ahorro de $215 millones.

En síntesis, en 2012 se habían pagado USD 3.5 millones por las duplas y ya estaban en Mendoza, pero para usarlas era necesario pagar otros $215 millones de derechos aduaneros. El otro camino, era conseguir que el presidente firmara la exención de esos derechos. Seis años y dos gestiones pasaron hasta que finalmente en la Casa Rosada se rubricó ese decreto.

Se trata de siete formaciones de las cuales solo dos están en condiciones de funcionar mientras que las cinco restantes sirven para desguace y repuestos. Además, la compra incluía 18 bultos de repuestos que estaban en los galpones de la aduana en Mendoza. Esto también ha quedado a disposición de la STM.

Tanto las duplas como los bultos de repuestos estaban retenidos por la dirección de Aduanas de la AFIP desde 2012. Por aquel entonces Martínez Palau hizo gestiones para que Cristina Fernández de Kirchner firmara la exención aduanera, pero no lo consiguió. La relación entre el gobernador Francisco Pérez y la mandataria no era la mejor y el expediente quedó cajoneado.

Al asumir Alfredo Cornejo, se encontraron con la imposibilidad de utilizar las siete unidades e iniciaron nuevas gestiones para destrabar la situación. Sobre todo, teniendo en cuenta que las duplas son fundamentales para que el servicio del metrotranvía pueda extenderse hasta Las Heras. La cuenta regresiva ya estaba corriendo.

Finalmente, el 3 de septiembre el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 791 y se logró eximir la compra de los derechos aduaneros, cuyo importe ascendía a $215.467.184.

"No fue sencillo. Casi dos años de trabajo fueron necesarios para destrabar todo y poder usar las formaciones", dijo Gazali a MDZ. "Me dediqué a seguir el expediente con el gobierno nacional. Lo encontré cajoneado en Producciión, de ahí pasó a Hacienda, Aduana, Jefatura de Gabinete, etc", manifestó la directora de la Sociedad de Transporte Mendoza.

"Lo necesitábamos para poder arrancar en diciembre con el tramo que une el metrotranvía con Las Heras", subrayó la funcionaria y aclaró que de esta manera no solo se ahorraron el dinero que había que pagar de derechos aduaneros sino que se recuperaron unidades por las que ya se habían pagado 3.5 millones de dólares.

A su vez, dijo que el INTI solo cobró el 50% del valor de la hora hombre para realizar la inspección de los bienes, el IDITS condonó $121 mil de gastos de almacenaje y se suspendó el segur de caución de $865.357.

"Todo lo recuperado será utilizado para el nuevo trayecto que conectará la Estación Mendoza hasta Panquehua, en Las Heras", destacan desde la Secretaría de Servicios Públicos.

Detalles de una compra complicada

Corría el año 2012 cuando en el gobierno de Francisco Pérez intentaban concretar la compra de 24 unidades del metrotranvía y cinco duplas fuera de servicio para desguace. La operación estaba pautada en 5.6 millones de dólares más otros 5 millones de dólares en flete, sin embargo nunca terminó de concretarse. La provincia de Mendoza pagó 1 millón de dólares en concepto de adelanto y 2.5 millones a la empresa encargada del traslado, pero a cambio recibió siete formaciones que quedaron varadas en la Aduana.

El motivo fue que no consiguieron que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmara la exención a las trabas que existían para su ingreso y posterior funcionamiento.