Menem renueva su apoya a Pichetto como candidato presidencial

El ex presidente y senador nacional avaló a su compañero de banca y jefe del bloque peronista en la Cámara alta como potencial candidato a las elecciones presidenciales del año próximo. También elogió la reunión entre los principales referentes del PJ no kirchnerista. Por otro lado, aseguró que la política económica del macrismo "no tiene nada que ver" con su gestión en la década de 1990, y no descartó por completo una presentación del conductor Marcelo Tinelli en los comicios.