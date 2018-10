Menem podría zafar de otra condena por el paso del tiempo

El ex presidente Carlos Menem está nuevamente pendiente de la Justicia hoy. Es que tras zafar de la condena por la causa del tráfico de armas a Ecuador (por la demora en la resolución de la causa) hoy la Cámara de Casación anunciará si mantiene firme o no otra condena que pesa sobre el actual senador. Se trata de la causa por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, por el cual Menem está condenado a 4 años de cárcel.

La tensión en esa causa es la misma que en las anteriores: Menem podría no ser condenado, pero no por inocencia, sino por la demora de la justicia en resolver el caso. Menem tiene 88 años y cualquiera sea el resultado, no irá a la cárcel. Primero, porque tiene fueros y el Senado ya demostró que no tiene voluntad de quitárselos. Y, segundo, por su edad.

El pago de sobresueldos fue confirmado por varios ex funcionarios del gobierno menemista. En el juicio el ex presidente fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Pero el problema está en la demora en resolver la apelación. Incluso uno de los camaristas, el juez Riggi, se inclinaría por la absolución de Menem por el paso del tiempo.