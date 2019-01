Mendotran: senador radical cargó contra el PJ local

"El Partido Justicialista y organizaciones representativas de trabajadores y usuarios de trasporte de Mendoza cuestionan el MendoTran y exigen se deje sin efecto el tarifazo del boleto y de otros servicios públicos", expresa un comunicado emitido ayer por el Consejo Provincial del peronismo. Las respuesta por parte del oficialismo llegó esta tarde, desde el Senado provincial: el legislador Diego Costarelli calificó a ese comunicado de "oportunismo político y cero propuestas".

En un comunicado, el senador radical afirmó lo siguiente:

a. “Este encuentro que ocurrió ayer es una muestra más de la demagogia a la que nos tenía acostumbrado el populismo que gobernó el país y la provincia en los últimos años”.

b. “Si ellos sabían de qué modo hacer un nuevo sistema de transporte, ¿por qué no lo hicieron? Al contrario, se hicieron los distraídos durante 8 años y se rindieron ante los empresarios, concentrando el sistema en la zona centro que es donde más votos pueden sacar, hoy Mendoza no es la misma de hace 14 años y este nuevo sistema busca llegar a todas las zonas urbano marginales donde antes no pasaba ni un solo colectivo como por ejemplo los distritos de Perdriel y Rusell”.

c. “Esta es una medida de alto impacto, por eso el populismo y el peronismo son incapaces de implementar un sistema de este tipo que busca el interés general y no el interés particular al que nos tenía acostumbrado el PJ. Esto es oportunismo político, en vez de colaborar y ayudar a que todos los ciudadanos se adapten al sistema, cuestionan las medidas que ellos deberían haber implementado en su gestión”.

d. “El gobierno anterior tenía la obligación de llamar a licitación ya que la concesión se venció durante su mandato, y no lo hizo, ni tampoco realizó los estudios para ver qué mejoras o modificaciones había que encarar en el futuro. Todo el arco político tiene la responsabilidad de colaborar con la ciudadanía para que este sistema mejore su implementación, pero el peronismo solo se queja y no aporta”.