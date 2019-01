MendoTran: los incumplimientos que agravaron los problemas

Había que cambiar. Pasaron más de 30 años sin que Mendoza repensara el sistema de movilidad urbana. Mucha más población, los mismos recorridos. Ciudades que hasta duplicaron su cantidad de habitantes (como algunas zonas de Luján) sin servicio. Por eso pocos dudas sobre la necesidad de ejecutar la decisión de tener un nuevo sistema de transporte. La implementación del nuevo sistema de transporte iba a ser traumática. Aún con todo funcionando a la perfección, el shock de un cambio tras más de tres décadas sin modificar la base del sistema generaría problemas.

Pero en el caso del MendoTran hubo inconvenientes adicionales que, según lo establecido en los pliegos y los contratos, no deberían haber ocurrido. Y desde el primer día, los que incumplieron fueron las empresas: los colectivos no estaban pintados como dice el pliego, las paradas tampoco fueron actualizadas y no se cumplió con el plan de información establecido también en los pliegos y los contratos firmados con los concesionarios.

Las empresas, que son las mismas que ya tenían a cargo el servicio, no tuvieron inversión inicial ni riesgo al comienzo de los nuevos contratos. De hecho la mayoría de los colectivos son los mismos que usaban hasta el martes 1 de enero. El promedio de antigüedad de los colectivos alcanza para cumplir. La empresa El Cacique invirtió más de 700 millones de pesos para arrancar con la nueva concesión. Pero no en Mendoza, sino en Rosario, ciudad en la que desembarcó con colectivos nuevos. Acá, donde el dueño de la empresa es el representante de la cámara de empresarios AUTAM, la exigencia fue más humilde. La antigüedad promedio del parque automotor no puede superar los 5 años y ninguna unidad puede tener más de 10 años.

Colores

Hay algunos detalles curiosos. Aunque la licitación se hizo el año pasado, en realidad la lógica del sistema ya estaba establecida desde varios años antes. En 2015, cuando Cornejo ganó las elecciones, el gobierno anterior tenía listo el pliego de licitación del sistema de transporte. Cornejo suspendió el proceso para analizarlo. Tres años después se hizo, pero sin cambios en muchos aspectos. Uno de ellos era la información y los colores de los colectivos. El pliego anulado en 2015 incluía la misma lógica que la aplicada ahora y hasta los mismos colores. Sin embargo, las empresas no pintaron las unidades a tiempo. La excusa fue que “no se podía parar el servicio” para pintar todas las unidades. La falta de cumplimiento del pliego, entonces, se trasladó en forma de problema a los usuarios.

A la izquierda, la propuesta de 2015. A la derecha, los formatos elegidos en 2019. Igual, las empresas no cumplieron con el pliego.

Son las empresas las que debían proveer información a los usuarios. Así lo establecía el artículo 17 del pliego. “El Concesionario deberá suministrar información al usuario en forma permanente y actualizada sobre la prestación de los servicios, con relación a los itinerarios, frecuencias, horarios, etapas, tarifas, días, horas y lugares de expendio de abonos y cualquier otra información que sea de interés a criterio de la Autoridad de Aplicación”, decía el pliego y reflejan los contratos. En ese sentido, se establecía una serie de pautas mínimas de comunicación:

Exhibición en lugar visible y accesible en todas las unidades afectadas a la prestación del servicio.

Exhibición en áreas destinadas a la atención al público en las terminales y bocas de expendio de pasajes.

Publicación en medios gráficos y/o audiovisuales y/o internet y/o cualquier otro que disponga la Autoridad de Aplicación.

Visualización a través de portales digitales o páginas web, tanto del Concesionario como de la Secretaría de Servicios Públicos u otros portales institucionales, plataformas interactivas, Redes Sociales o cualquier otra forma que disponga la Autoridad de Aplicación.

Presentación gráfica de recorridos, horarios y frecuencias, en forma clara y formato adecuado para la interpretación y comprensión del usuario.

Representación gráfica integral de la red y de cada uno de los recorridos, incluyendo la sucesión de calles en forma de texto, y la simbología de hitos urbanos de referencia, en formatos de estandarización internacional.

Información actualizada sobre los distintos tipos de tarifa y formas de pago de los viajes.

Horario estimado de arribo a cada parada, identificando el lugar o paraje en forma clara.

Todo aquello que disponga la Autoridad de Aplicación en razón de la demanda del servicio, y en los modos o formas que se fije.

Aunque los recorridos estuvieron disponibles para la población apenas un par de días antes, el pliego indicaba que al menos con un mes de antelación debía informarse a todos los usuarios. Así lo establecía el artículo 19 del pliego.

El desconcierto se inició desde el minuto cero porque la información básica tampoco estaba en las paradas donde los usuarios abordan los colectivos. También era responsabilidad de las empresas instalar la nueva señalética. “El concesionario deberá reemplazar, a su cargo, la identificación alfanumérica y para no videntes de las paradas correspondientes al grupo adjudicado, conforme la nueva nomenclatura diseñada para cada Grupo y recorrido y la memoria descriptiva, planos y diseños”, indica el artículo 16 del pliego, que no se cumplió en tiempo y forma por parte de las empresas.

Ahora desde el Gobierno recalculan los plazos de manera informal. Hace dos semanas decían que las paradas comenzarían a actualizarse en ese momento. Ahora esperan que en "desde el fin de semana" se instalen. Todo tras el inicio del nuevo sistema.