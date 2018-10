Melina Guardamagna: el por qué de los exgobernadores a las aulas

Melina Guardamagna, responsable de la carrera de posgrado en Gestión y Políticas Públicas de la facultad de Ciencias Políticas, en la que los exgobernadores de Mendoza dan clases, dijo que "nosotros invitamos a todos". "Nuestra idea es que no podemos enseñar gestión pública solo desde lo teórico y metodológico", indicó. El año pasado, en la primera cohorte, participaron los intendentes Tadeo García Zalazar y Alejandro Bermejo y no asistió el jefe comunal de San Martín, Jorge Omar Gimenez sino que envió a su secretario de Gobierno. Este año decidieron que tenían que ir los gobernadores.

"El exgobernador (Roberto) Iglesias se ha alejado dela función pública, pero la invitación está abierta. El exgobernador Julio Cobos fue de los primeros confirmados, pero tuvo que suspender por razones de complicada agenda, pero si no puede participar ahora, que lo haga el año que viene", sostuvo la académica.

Con respecto a la no invitación a Francisco Pérez, dijo que "han sido invitados a partir de una currícula específica. No han sido a hablar de cualquier cosa, sino a partir de una temática en particular. A Iglesias nos interesaba escucharlo porque reconocemos la particularidad que le tocó en el 2001. Al ingeniero Cobos lo invitamos a hablar sobre la generación de agenda. Así, poco a poco hemos ido invitándolos".

"Esto -aclaró Guardamagna- no quiere decir que en el futuro no vayamos a invitar a Pérez. No es fácil articular con todos. Por ejemplo fue difícil con el Pilo Bordón, que es embajador".

En la agenda de clases, le toca a Rodolfo Gabrielli el 18 de octubre en Mendoza y el 19 en San Rafael. "La diplomatura se está dictando también en el sur", aclaró la académica y "en función de la demanda estamos también llegando a San Rafael".

La experiencia con Arturo Lafalla, quiso decir, "sus definiciones fueron súper interesantes. Explicó las políticas más controvertidas en un diálogo muy abierto. Poder hablarconun exgobernador sobre la cocina de las políticas públicas es muy interesante y enriquecedor". Admitió que "Lafalla hizo una autocrítica en torno a la pobreza", en diálogo con MDZ Radio.

La agenda: