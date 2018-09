Máximo K aseguró que López miente y que la plata de los bolsos no era de Cristina

En una entrevista realizada este lunes, Máximo Kirchner, aseguró que el dinero de los bolsos de López no le pertenecen. El exsecretario de Obras Públicas le dijo al juez Bonadio que los 9 millones de dólares con los que fue detenido pertenecían a la exmandataria.

Como parte de la estrategia del kirchnerismo, ayer CFK difundió un video mostrando los efectos de los allanamientos en su casa de El Calafate y hoy Máximo le dio una entrevista al periodista K Roberto Navarro en su radio.

"Es obvio que no, a mí me inventaron no sé cuántas tapas diciendo que tenía millones de dólares con Nilda Garré en Estados Unidos… A esta altura de la situación hay que tener mucha paciencia porque los factores de poder juegan en la Argentina que estamos viendo hoy", dijo al ser consultado por las acusaciones de López.

Sobre la situación económica, señaló: "Nosotros teníamos tensión en los precios porque había mucho consumo, pero esto que están haciendo ahora es cualquier cosa; están fugando miles de millones de dólares".

Al referirse a la inflación durante la administración K, manifestó: "Por la Uno hubiese deseado que fuera menor, pero fue un problema sobredimensionado. Él (por Macri) decía que con un chasquido de dedos se solucionaba la inflación, y ¡no! Nosotros entre la paz de los cementerios y la tensión de los precios, elegimos la tensión y la administración del Estado".

Máximo también habló de las opciones presidenciales de su madre el próximo año. En ese sentido no habló de las opciones de Cristina, pero sí de un candidato único para el peronismo. "Es deseable la competencia, pero tiene que haber un mínimo común denominador en lo que se quiere. Tiene que ser una PASO lógica. Nosotros no queremos reconstruir lo que fue, queremos construir lo que viene", puntualizó.