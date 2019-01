Massa criticó a Macri, pero evitó cuestionar a Cornejo

En su segundo día en la provincia, el precandidato presidencial de Alternativa Federal sostuvo que el Presidente "fracasó" y que a Mendoza no le ha ido bien porque "no es una isla". Además, repartió gestos para los distintos bandos del massismo local. Se reunió con el Hyatt con militantes justicialistas y caminó por el Mercado Central con el sindicalista Guillermo Pereyra. No dejó claro si les pedirá a Pereyra y Difonso que abandonen el frente "Cambia Mendoza". "Voy a plantearles que Argentina necesita un nuevo gobierno y que tenemos que trabajar mirando la patria", afirmó.