Massa: "Quiero construir una fuerza que le gane a Macri"

El dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, reafirmó su voluntad de competir por "ser presidente" en las elecciones de este año pero aclaró que su desafío es "construir una fuerza que le gane a (Mauricio) Macri, no una candidatura que pierda en segunda vuelta", por lo que no descarta acompañar a otro dirigente político para "ayudar a construir una nueva mayoría".

Sin definiciones sobre el lugar que tomará ante una eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Massa confía en alcanzar "un gran acuerdo por la Argentina" que se nutra de "actores que vengan de distintas experiencias políticas", entre los que nombró a Margarita Stolbizer, Miguel Lifschitz, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Rafael Bielsa.

"Quiero ser presidente, quiero liderar, quiero competir por el cariño de la gente con ideas y sin golpes bajos. Pero tengo claro que si mi responsabilidad tiene que estar en otro lugar lo voy a aceptar con alegría. Sí quiero ayudar a construir una nueva mayoría, para derrotar a Macri y cambiar de gobierno", afirmó el ex diputado en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación.

Esta "nueva mayoría" de la que hizo referencia debe tener, a su juicio, "la capacidad de dejar de discutir los fracasos en la Argentina y animarse a poner en agenda ese acuerdo de políticas de Estado" y, si bien dijo que "es antipático hacer nombres", aseguró que en su espacio "tienen tamaño presidencial (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel Ángel) Pichetto y (Juan) Schiaretti".

Consultado por cuál será su postura si Cristina Kirchner eligiera ser candidata respondió: "No sé qué va a hacer. No soy el exégeta ni el ventrílocuo. ¿Por qué voy a hablar de gente que ni siquiera dijo que va a ser candidata? ¿Solo para alimentar el juego perverso del Gobierno de manipular el escenario para tapar sus fracasos? No voy a caer en esa trampa".

"La ex presidenta ya tuvo su oportunidad. Al pasado lo juzga la sociedad y la Justicia. Nosotros tenemos la obligación de construir futuro para la Argentina, no seguir discutiendo cuánto se fracasó en el presente y el pasado", agregó Massa.

Y concluyó: "Hay un 70% de los argentinos que quieren otro gobierno: a ellos les decimos que vamos a construir una nueva mayoría para ganarle a Macri y no simplemente una candidatura que pierda con Macri en segunda vuelta".