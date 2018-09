Margarita Barrientos dice que hay más gente pidiendo comida, pero confía en la gestión de Macri

La dirigente social y fundadora del comedor "Los Piletones" Margarita Barrientos, reconoció que hay más gente pidiendo comida, pero aseguró que confía en la gestión de Mauricio Macri.

En una entrevista con el canal TN, señaló que el presidente "está trabajando mucho para salir adelante".

Aunque señaló que "hace mucho tiempo" que no habla con Macri pero lo sigue apoyando. "No te podés decepcionar, pase lo que pase, porque hay un montón de gente que depende de mí. No podés bajar los brazos. Mientras yo tenga vida y salud voy a seguir trabajando por eso", manifestó.

Barrientos indicó que últimamente "hay más gente en los comedores" que no solamente se acerca para alimentarse sino también para buscar medicamentos. Por esta situación, recalcó que "es muy necesario" que el Gobierno aumente la ayuda para los más humildes ya que "es el momento ideal para ayudar a la familia".

Señaló que estar parada del lado macrista de la grieta ha derivado en que "algunos me discriman por mi apoyo al presidente Macri, pero no me interesa y sigo adelante".

Cada día en Los Piletones se preparan 2400 mil raciones de comida, que junto al comedor abierto en Cañuelas y los de la provincia de Santiago del Estero elevan el total diario a más 5 mil platos diarios.