Malvinas, en el país de las grietas: ¿quién aporta más a "hacer Patria"?

Este jueves en la sede los Tribunales Federales de Mendoza ha sido convocada a una conferencia de prensa por parte del diputado nacional José Luis Ramón. Denunciarán al embajador argentino en Gran Bretaña, Carlos Sersale, "por avasallar la soberanía Nacional sobre los territorios de nuestras Islas Malvinas , Georgias, Sandwich e islas del Atlántico Sur". Con este acto, Ramón se suma al pedido de citación al Congreso del canciller Jorge Faurie que impulsó el también mendocino Guillermo Carmona, pero también de la oficialista Elisa Carrió, que despotricó contra el ministro de Relaciones Exteriores. Los tres sostienen la teoría de que Sersale, el embajador reconoció la soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas a través de su cuenta de Twitter, en la que se refirió a los funcionarios británicos designados por la corona como “máximas autoridades de la isla”, una designación que le correspondería al gobierno argentino debido a la disputa abierta por soberanía.

Ramón se presentará ante la prensa tras presentar su denuncia junto con el veterano de Malvinas, Juan Duran, la Fundación Héroes de Mendoza y el abogado Jorge Vicchi como patrocinante.

"Con su actitud el embajador argentino deshonro a los 649 Caídos en el conflicto del año 1982.

Cientos de veteranos que han entregado sus vidas, otros la perdieron durante el conflicto. A todos los señores veteranos de guerra y a los ciudadanos de la Nación Argentina", señalaron en su invitación a entrevistarlos.

Sin embargo el tema suena más a símbolo que a hechos concretos. Básicamente, una de las activistas por que fueran identificados los cuerpos de los que murieron en combate y de que sus restos fuera repatriados, la periodista Gabriela Cociffi, consideró exagerado el planteo opositor y reconoció la labor del embajador ante el Reino Unido. "Fue muy importante la contribución del embajador Carlos Sersale al Plan Proyecto Humanitario que permitió la identificación de los caídos en Malvinas. Algunos de los diputados que quieren interpelarlo por un tuit jamás movieron un dedo por las familias de nuestros héroes", escribió en twitter la directora de Infobae.

Los que llevaron adelante su iniciativa fueron nominados al Premio Nobel de la Paz, Julio Aro y el exmilitar inglés Geoffrey Cardozo. Junto a ellos dos, Cociffi Gabriela Cociffi obtuvo la mención de honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento", además de la Comisión de familiares de Caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur.

La puesta en escena político judicial de un tuit del embajador inglés, ¿sirve para levantar banderas soberanas en el Atlántico Sur o es más útil su impulso al proyecto de repatriación e identificación de quienes dejaron sus vidas en las islas en 1982? Una nueva grieta se abre, en año electoral.

Al respecto, Roberto Curilovic, ex combatiente en la Guerra de Malvinas como piloto de la aviación naval, fue muy duro con la decisión del Congreso Nacional de citar al embajador argentino en Londres. En declaraciones a Infobae, sostuvo que "no se puede estar tratando de desmerecer todo el esfuerzo y todo lo que se logró simplemente porque se puso un término u otro. No afecta la soberanía. Es mi posición, no desde Cancillería o desde la política. Lo tomo como oportunismo político estos cuestionamientos y es lo que más me duele. Se está lastimando esa relación y va repercutir lamentablemente sobre la posibilidad de nuevas visitas, familiares y demás. La guerra no sirvió para nada, no mancillemos ahora la paz".

Asimismo, el héroe de guerra destacó el trabajo que se realizó con el aporte del empresario Eduardo Eurnekian, al conseguir el viaje de los familiares de los soldados identificados al Cementerio de Darwin: "Haber colaborado con los familiares para que puedan tener un lugar donde honrar a sus caídos es producto de colaboración. Una colaboración de embajadores británicos, de la comisión de familiares y naturalmente del peso de alguien que se puso al hombro esta misión, que es Eduardo Eurnekian".

Para Curilovic "no está en peligro" el avance en las tareas de colaboración con el Reino Unido, pero es una postura que "incomoda". "Eduardo -le dijo al diario porteño- llevó al primer embajador que lo contactó para hacer el proyecto, el británico Christopher. Él no había visto el cementerio terminado. Vino Mark Kent. Realmente se revivieron muchas sensaciones cuando veías ese día que hicimos un vuelo con dos aviones y 250 familiares. Cuando veías esos ojos húmedos por el dolor de esas madres que te agarraban las manos y te decían 'gracias'. Fijate la ironía. Todos nosotros, incluidos periodistas y políticos, deberíamos decirles gracias a ellas, que han entregado lo más que tenían", resaltó el expiloto.

Ahora se le pide actuar a la Justicia Federal, sobrepasada de tarea sin resolver. ¿Acto patriótico o político? Una vez más, las pasiones interpelan a la razón en un tema muy difícil para todos que la última dictadura supo ensalzar justo en su momento de mayor debilidad, para salir fortalecida con la exacerbación del nacionalismo. Los que entregaron su vida no pueden opinar.