Maduro rompió relaciones con EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ratificó en el cargo luego de que el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino del país y recibiera el apoyo de los países de Latinoamérica, entre ellos, de Argentina, luego de que Estados Unidos hiciera lo propio.

Maduro, durante un discurso frente a una multitud en el palacio de Miraflores, anunció la ruptura de relaciones con Estados Unidos, y le dio un lapso de 72 horas a los funcionarios de ese país para abandonar el territorio venezolano.

#EnVivo �� | Nos sumamos a la extraordinaria movilización del pueblo aguerrido en conmemoración del 61° Aniversario de la Rebelión Popular del #23Ene de 1958.https://t.co/mvXo9X1gFs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 de enero de 2019

"Le decimos no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo", exclamó Maduro.

El mensaje desde Miraflores fue la primera reacción pública de Maduro en el día en el que el opositor Juan Guaidó, en su condición de jefe de la Asamblea nacional (AN-Parlamento), se autoproclamara Presidente encargado de Venezuela, en una acción que recibió el inmediato respaldo de la Casa Blanca.

"Somos la mayoría, somos el pueblo de Hugo Chávez. Estamos en el gobierno por la voluntad popular", añadió.

“A este palacio presidencial llegamos hace 20 años con los votos del pueblo y aquí etaremos con los votos del pueblo que es el único que elige al presidente constitucional de Venezuela”, enfatizó Maduro.

“Abrimos un camino pacífico, legal y constitucional para los cambios profundos, progresistas y revolucionarios de América”, aseguró el mandatario, quien condenó “el intervencionismo imperialista”.