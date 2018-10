Macri insiste: el cobro extra del gas "hay que pagarlo"

El presidente Mauricio Macri volvió a referirse a los aumentos del gas y al cobro extra para compensar a las empresas productoras. En una entrevista en una radio de la ciudad bonaerense de Olavarria, dijo que “hay que entender lo que cuesta el gas. Hay que asumir lo que cuesta y hay que pagarlo".

"Me duele en el alma cada aumento, porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos, pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro", dijo el mandatario.

En referencia a la crisis energética y a los aumentos del gas, dijo: "Era grave lo que había pasado con la energía. Yo entiendo, ahora estamos con el tema del gas, y soy el primero en entender lo que significa y lo que cuesta pasar de que te dijeran que la energía no costaba nada a asumir que cuesta y que hay que pagarla. Eso hizo que nos quedáramos sin energía.Y ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos".

Estas declaraciones las realizó al mismo tiempo que la Unión Cívica Radical, encabezada por Alfredo Cornejo, hizo pública su propuesta para que el Ejecutivo y las empresas se hagan cargo del cobro extra anunciado la semana pasada.

Al referirse a la situación económica, dijo que “después del acuerdo con el Fondo vinieron los cuadernos y la crisis de Turquia” y aseguró que ahora "estamos estabilizando la cosas”.