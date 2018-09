Macri abrió la cumbre del pensamiento: Jeffrey Sachs en el T20

El presidente Mauricio Macri encabeza la apertura del encuentro T20, que reúne a los principales "think tanks" del mundo, en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



Desde las 9, el mandatario brindará un discurso ante los representantes de las distintas usinas de pensamiento, que se reúnen para profundizar las conversaciones sobre tópicos relevantes y esbozar la mirada a futuro de la red abierta e independiente de think tanks.



Previamente, los referentes del Centro de Implementación de Políticas Pública para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Julia Pomares y Jorge Mandelbaum de CIPPEC; y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Adalberto Rodríguez Giavarini y José María Lladós; entregarán al jefe de Estado el comunicado final, un documento con la visión del grupo de afinidad sobre la gobernanza global y recomendaciones de políticas.



Más tarde, a las 10:30, realizará en la Casa Rosada la ahora diaria reunión de Gabinete con sus ministros. En tanto, la agenda oficial tiene como última actividad una reunión con directivos de Fiat LATAM a las 16:00.

De qué se trata

El grupo de afinidad del G20 que integra a Think Tanks de 68 países (T20) realizará este lunes y martes en Argentina su evento final, que convocará a alrededor de mil investigadores, analistas y especialistas de campos como las finanzas, la política o el desarrollo.

El T20 Argentina agrupará temas como el impacto de la digitalización en el trabajo, la educación y la política, la equidad de género, y el cambio climático, en un evento en el Centro Cultural Kirchner (CCK) al que acudirá el presidente, Mauricio Macri.

Además de los cerca de mil especialistas de los principales think tanks (instituciones o grupos de expertos investigadores) del mundo, asistirán autoridades gubernamentales argentinas, y representantes de organizaciones internacionales y de la comunidad empresarial.

Las actuales autoridades del T20, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentarán al titular del Gobierno argentino un comunicado con su visión sobre la gobernanza global y recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia.

El objetivo de este texto es contribuir en el comunicado final de la Cumbre de Líderes del G20, que tendrá lugar el 1 de diciembre de este año.

Ya el martes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, ofrecerá un discurso de apertura.

Entre los oradores del segundo día se encuentran el economista Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia; el experto en políticas educativas Nicholas Burbules, profesor de la Universidad de Illinois; y la economista Nora Lustig, profesora de la Universidad de Tulane.

Después de numerosos debates, representantes de la troika del T20 someterán los temas tratados y hablarán sobre la continuidad del grupo de afinidad durante la presidencia de Japón el próximo año.

La agenda completa del T20

Órganos de gobierno

Copresidentes del T20. Instituciones que presiden el proceso T20 y conducen sus asuntos diarios durante el mandato argentino. Sus responsabilidades son la coordinación del proceso del grupo de afinidad, la dirección de sus órganos de gobierno, la toma de decisiones sobre las actividades, la definición de temas y Grupos de Trabajo, y la representación del T20.



Comité Estratégico: Grupo de expertos que guía al T20 en cuestiones clave como la política, los objetivos y la asignación de recursos. También fomenta los enlaces regionales e internacionales y ayuda a mejorar la calidad general de los proyectos T20.



Equipo T20 Argentina. La Dirección Ejecutiva del T20 contará con la colaboración de tres equipos internos: Políticas públicas e investigación, Desarrollo Institucional y Comunicación y Medios.



Unidad de Medios: Brinda asesoramiento sobre la estrategia general de comunicación.