Macri: "Tenemos meses duros por delante"

"Tenemos meses duros por delante", admitió este viernes el presidente Mauricio Macri, pero confió en que las medidas adoptadas recientemente, entre ellas la renegociación con el FMI y las nuevas herramientas que aplicará el Banco Central para intentar contener la inflación, serán exitosas.

Macri: "Sigamos trabajando porque por este camino veremos los resultados".

"Vamos a salir adelante; voy a seguir con ustedes hasta el final", recalcó el jefe de Estado en declaraciones a una radio de Santiago del Estero. "Siempre soy optimista. Estoy acá porque creo que tenemos un gran futuro por delante y confío en todos los santiagueños y los argentinos en lo que podemos llegar a hacer trabajando juntos. Yo soy de los que creen que cada dificultad que estamos pasando nos fortalece", remarcó.

" Vamos a poner el país en marcha; sigamos trabajando porque por este camino veremos los resultados", animó.

"Todavía tenemos unos meses duros por delante, pero claramente vamos a poner el país en marcha", auguró en declaraciones a Radio Huna, en las que Macri además hizo foco en su compromiso con la Argentina: "Me tomo este trabajo con una enorme responsabilidad y amor porque realmente es lo que siento por el país y por ustedes".

Además, sobre el momento actual, consideró: "Somos más fuertes que hace dos años porque hemos ido aceptando la verdad, no escuchando los cantitos de sirena que dicen que todo es fácil, que no hay que hacer ningún esfuerzo".



Respaldo de Cambiemos

Habla @DifusionCornejo en el encuentro de @cambiemos: "Con aciertos y a pesar de los errores, estamos mejorando la Argentina. También sabemos que se espera mucho más de nosotros, de Cambiemos. Venimos hoy a seguir construyendo una Argentina mejor." pic.twitter.com/UtOBeTqRsu — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 28 de septiembre de 2018

Los máximos dirigentes de Cambiemos analizaron hoy en su reunión nacional en Parque Norte la situación social del país y se comprometieron a estar "muy cerca de la gente" y a enfocarse "ciento por ciento en esta realidad".

Así lo explicó hoy en diálogo con la prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras participar del encuentro y señaló que allí "no se habló del tema electoral".

Rodríguez Larreta explicó que el foco del encuentro se centró en la realidad del país y la responsabilidad de la alianza política en este contexto.

"La realidad de la situación de la Argentina nos obliga a enfocarnos ciento por ciento en esta realidad, cada uno en su lugar y de acuerdo con su responsabilidad", afirmó Rodríguez Larreta en un breve diálogo con la prensa.

El encuentro, en las instalaciones de Parque Norte, reunió a los socios de Cambiemos de todo el país: el PRO, fundado por el presidente Mauricio Macri, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical (UCR).

La motivación implícita del encuentro fue fortalecer a la coalición gobernante en momentos de turbulencia económica, con una estrategia que apunta a mostrar la unidad de la alianza.

Rodríguez Larreta se excusó de opinar sobre el proyecto de construcción política de los peronistas Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y Sergio Massa. "Yo no miro lo que hace el resto", agregó.

"Estamos muy cerca de la gente para escucharlos. Tenemos un equipo social muy calificado con Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social), también en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires", destacó el funcionario.

"Lo social es una enorme prioridad nuestra, la educación, la salud", completó.

La prioridad del encuentro nacional de Cambiemos fueron los temas de gestión y explicó "cada uno contó la realidad de sus distritos, de sus provincias".

En la jornada de reflexión, brindaron informes el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.

Asimismo, participaron como oradores los ministros Carolina Stanley, Dante Sica, Rogelio Frigerio.

Y, en el orden partidario, hablaron Humberto Schiavoni, presidente del PRO, Mariana Zuvic, de la mesa del ARI y Alfredo Cornejo, titular de la UCR.

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdez, afirmó que las fuerzas políticas que integran Cambiemos asumieron "un nuevo compromiso: el de seguir transformando a la Argentina, más allá de las diferencias que tengamos".

José Cano (UCR) de Tucumán aseguró que "hay un cambio cultural en la Argentina que está en marcha. El radicalismo está compenetrado en Cambiemos".

"El cien por ciento de la energía la tenemos puesta en este momento que está viviendo el país, según dio cuenta en su cuenta de Twitter.