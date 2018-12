Los conflictos que enfrentan los intendentes que adelantaron las elecciones

Hay vacaciones para la gestión, pero no para la política. Medio gobierno está de vacaciones, lo mismo que parte de los opositores que tienen cargos ejecutivos y legislativos. Pero las elecciones del año que viene están en prioridad número uno para ambos sectores. Por eso, por ejemplo, el 20 de enero es la fecha límite para que todos estén "prestos" en sus despachos para afilar las estrategias electorales.

Es lo que van a tener que hace los intendentes opositores que decidieron desdoblar las elecciones y que en esos departamentos se vote en abril para elegir a los candidatos. Es que con esas fechas, se adelantó el calendario electoral, que ya está en marcha. Hoy todos los intendentes del PJ que desdoblaron deberán presentarse en la Suprema Corte para ser notificados del cronograma electoral.

Pero no será lo único: también recibirán como noticia que tendrán que financiar con fondos propios las elecciones. Así lo indica la ley y dada la tensión que hay con el Gobierno provincial es probable que haya poca flexibilidad. Lo mismo con otro tema de la discordia: los intendentes convocaron a las PASO para abril, pero no para las generales. Dejan abierta, así, la posibilidad de convocar a las elecciones generales junto con las provinciales. En el oficialismo aseguran que esa decisión no es legal, a pesar de que una mala redacción de la ley electoral lo sugiere.

Todo se definirá en la Junta Electoral, que está formada por la Suprema Corte y representante sde los partidos.

Candidatos en duda

El cronograma que está en marcha tendrá una fecha clave. Y es en marzo. En ese mes deberán estar oficializados los precandidatos a intendente de cada fuerza política. La duda está puesta en si podrán o no postularse los intendentes que ya tienen una reelección encima.

La enmienda constitucional promulgada por Alfredo Cornejo se los prohíbe (porque solo se permitiría una reelección) pero los jefes comunales del PJ fueron a la Corte para que sea declarada inconstitucional. La Corte debería resolver el tema en febrero, antes de que se oficialicen las listas. Por lo pronto, ese tribunal no habilitará la feria para analizar el caso en enero, por lo que será recién tras el receso cuando se defina si es legal o no la restricción a la reelección de los intendentes.

La restricción para ser reelectos incluye a todos los intendentes opositores y a dos del oficialismo. Pero cuatro de ellos han recurrido a la corte: Emir Félix, Jorge Giménez, Martín Aveiro y Roberto Righi.

No solo los intendentes tienen las elecciones en la cabeza. Desde De Marchi, que se lanzó oficialmente, hasta Kerchner, que tiene un call center de campaña, los precandidatos a gobernador pusieron el tema como prioridad.