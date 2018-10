Ley 7722: el Gobierno no se opone a que se debatan cambios

Así lo blanqueó este lunes el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. "Este es un proyecto del peronismo que no podemos vetar antes de que sea tratado. Puede ser bueno o no. Tampoco me parece prudente decir que lo vamos a rechazar, ya que en la Legislatura lo pueden votar sin consenso del Ejecutivo", señaló el funcionario. El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, advirtió por su lado que no tocar la ley antiminera fue un compromiso de todo el frente Cambia Mendoza.