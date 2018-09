Las revelaciones del secretario K que declaró como arrepentido

Víctor Fabián Gutiérrez, uno de los secretarios K detenidos esta semana por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de la corrupción, pidió declarar como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y comenzó a brindar detalles sobre la dinámica de las rutas de bolsos con dinero que salían desde Buenos Aires hasta Río Gallegos o El Calafate.

De acuerdo a lo informado por Clarín, Gutiérrez brindó detalles del recorrido de los bolsos y aseguró que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner estaban al tanto de esta logística. Ahora Bonadio deberá decidir si homologa el acuerdo que Gutiérrez firmó con Stornelli el viernes pasado para ser imputado colaborador en la causa.

"Fue una declaración fuerte", afirmó el viernes Stornelli tras escuchar durante cuatro horas a Gutiérrez. El ex secretario K nunca se llevó bien con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ni con el hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner.

Entre otras cosas, Gutiérrez aceptó en su declaración que los bolsos que se llevaban al sur cargaban dinero de la corrupción y aseguró que eran manipulados por otro secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido. El ex secretario K agregó que la plata llegaba sin control al aeropuerto de Río Gallegos o El Calafete y de ahí iba directo a casa de los Kirchner. Allí el dinero supuestamente era guardado en bóvedas, pero Gutiérrez nunca las vio.

El ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, había asegurado que fue Gutiérrez quien le dio los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento cuando fue detenido. Sin embargo, el ex secretario K negó esas acusaciones.

Gutiérrez trabajó junto a los Kirchner durante 17 años y se hizo rico mientras fue funcionario. Es dueño de varias propiedades, y de un hotel de lujo ubicado en Ushuaia, llamado Sur Lodge Hostería. En El Calafate, a fines del 2009, se construyó una mansión que tuvo un costo un millón de dólares. Con sueldo de empleado público, su fortuna creció de modo extraordinario. Dejó su cargo de secretario privado de la Presidenta en el 2010.