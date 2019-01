Las razones por las que quieren expulsar a 1.000 extranjeros

La Dirección Nacional de Migraciones prepara la expulsión de unas 1.000 personas extranjeras que han delinquido o no tienen regularizados sus trámites para mantenerse en el país. El Gobierno nacional apunta a agilizar esos trámites y el tema generó polémica.

El director de Migraciones, Horacio García, habló con MDZ Radio y minimizó la polémica. El funcionario aseguró que la repercusión de las expulsiones es mínima si se compara con la cantidad de extranjeros que se radican en Argentina.

En los últimos tres años se radicaron 660 mil personas en Argentina. Es más que, por ejemplo, toda la población de San Luis, La Rioja, Catamarca, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Formosa y Neuquén. “La parte restrictiva es una parte de la cuestión migratoria. Es mucho más que la parte restrictiva. El problema es que como no resolvemos esto, constantemente cuando se habla de migraciones, se habla de lo restricciones. Argentina radicó a 660 mil personas en tres años. Es la más importante de toda Latinoamérica. Tenemos un estado de bienestar muy importante para los migrantes que es único en el mundo. Cómo no nos vamos a dar un sistema lógico para quienes equivocan el camino en el país”, aseguró García.

Escuchá la entrevista completa

En cuanto a los extranjeros que podrían ser expulsados, en realidad los que están en condiciones reales son menos de 400. Según el titular de Migraciones, hay 354 personas que tienen todas las vías administrativas y judiciales agotadas y en caso de ser halladas deben ser expulsadas. Entre ellos hay 101 que tienen una condena por algún delito.

Pero además hay 600 personas que podrían entrar en la misma situación por haber delinquido o porque están con alguna irregularidad migratoria. “Es un trabajo que realizamos con el auspicio de la justicia. Nosotros desde que asumimos respetamos los designios del ministro Rogelio Frigerio. Él nos dijo que seamos profundamente abiertos con los que vienen a trabajar, estudiar y producir y seamos restrictivos con los que vienen con otros fines. Aquí hay personas que han venido con otros fines, entre ellos 101 que han sido condenados y que estamos en condiciones de ir a buscarlos para devolverlos a sus países”, aseguró el Director de Migraciones.

El Ejecutivo nacional busca acelerar el proceso de expulsión de los extranjeros que están fuera de la ley. Es que, aseguran, pueden pasar hasta 8 años para terminar ese trámite. “No puede ser que cada vez que hay que expulsar a alguien hay que generar un debate. Tiene que haber un sistema práctico. A quién se le puede ocurrir que una persona que delinque pueda tardar 8 años para ser expulsada. El Estado no es malvado. Da un sistema de protección como no existe en la Tierra. Es un proceso que atenta contra la efectividad de los sistemas. Si la persona delinque lo que no quiere es convivir pacíficamente. De una manera lógica y sin histerias hay que hacerse cargo y tiene que haber un mecanismo más rápido”, aseguró.

Desde Migraciones piden crear una cámara especializada en la justicia para que aborde todas las causas del país y así acelerar el proceso.