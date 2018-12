Las medidas que tomará la UNCuyo contra los profesores denunciados

La ola de denuncias públicas por casos de acoso sexual y violencia de género irrumpió con fuerza en la Universidad Nacional de Cuyo. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acusó a tres reconocidos profesores y a un administrativo por violencia de género y acoso sexual a alumnas de esa institución.

En diálogo con el programa Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, el asesor letrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Nicolás García, explicó en que consistió la denuncia del colectivo de mujeres y cuáles son las medidas que tomará la institución.

"El documento que emite la Asamblea de Mujeres habla de situaciones de violencia de género de parte del profesor Mauro Aguirre, de situaciones de acoso de parte del administrativo Ricardo Cornejo, y pide investigar denuncias anteriores contra los profesores Luis Leiva (ex juez federal) y Roberto Uliarte (juez de la Segunda Cámara del Crimen)", indicó García.

Y agregó: "Ahora vamos a investigar si existen denuncias anteriores y hasta qué instancias se llegó en esos casos. No puedo decir lo que denunciaron porque no estuve presente en la asamblea que era sólo de mujeres. El documento habla de situaciones de violencia de género, pero no puntualiza los hechos particulares".

Con respecto a las medidas que tomará la institución, García señaló que el profesor Aguirre será enviado a la Consejería de Género de la UNCuyo, una instancia previa al sumario administrativo. "Por ahora es sólo una denuncia administrativa en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas. Si se avanza judicialmente dependerá de las denunciantes", explicó el asesor letrado.

Y concluyó: "En esta primera instancia no se involucra al denunciado, se asesora a las denunciantes para que hagan la denuncia. Luego sí se cita a los denunciados para que expliquen los hechos".