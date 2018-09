Las declaraciones distintas de López sobre los bolsos con dinero

Luego de que se difundiera la declaración en la causa por asociación ilícita que lleva el juez Claudio Bonadio, que decía el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, había declarado que los bolsos con 9 millones de dólares que dejó en un convento católico eran propiedad de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Federico Delgado, que investiga la causa de los bolsos salió al cruce debido a la contradicción implícita con lo que declaró en su causa.

En su cuarta versión sobre lo ocurrido, esta vez como "arrepentido", López habría dicho que el dinero lo recibió en su departamento de Capital Federal tras una llamado de Fabián Gutiérrez, un ex secretario de Cristina que lo contactó por teléfono el 13 de junio de 2016 para decirle que debía "mover plata".

"Salvo que él haya tenido otro teléfono, que nosotros no conocimos o no pudimos encontrar, toda esta historia de los llamados, no estaba en el expediente que instruimos con (el juez federal Daniel) Rafecas. Quizá tenía un teléfono que la Justicia nunca pudo incautar y el tiró en algún lado", advirtió el fiscal Delgado, en relación a la investigación que desembocó en el actual juicio de los bolsos que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1). Y remató: "Con la prueba que teníamos esta versión (la de los diarios) no es compatible".

El fiscal, en diálogo con Radio 10, también descartó la que fue la tercera versión dada por López respecto de aquella madrugada del 14 de junio, dada por el ex secretario de Obras Públicas en su declaración oral ante el TOF 1. Ante el tribunal que lo juzga por enriquecimiento ilícito, López dijo que había sido citado a una reunión sobre la que no podía dar detalles, pero aseguró que fue obligado a "realizar algunas diligencias". Sin mencionar a la ex presidenta, López dijo en el juicio oral que la plata "pertenecía a la política" y agregó que "no es una persona sino varias, y yo mismo no sé bien quiénes son ni quiero saberlo". Y aseguró que quienes enviaban el dinero pusieron en todo el camino al convento tres personas para escoltarlo "a modo de control".

"Nosotros reconstruimos todo el camino de López a través de los videos de los peajes, que son documentos objetivos; y a través de la cámara del convento y del testimonio del vecino Jesús, que fue el que lo escuchó. En ningún momento vimos otra compañía que no fuera la del viento. Siempre circuló solo", descartó Delgado.

El funcionario del Ministerio Público también apuntó contra la decisión de la Cámara Federal, que ordenó reabrir una causa en su contra y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativa, Sergio Rodríguez, por haberle tomado declaración sin juramente al financista Leonardo Meirelles. La denuncia fue hecha por el titular de la AFI, Gustavo Arribas. En su declaración ante Delgado y Rodríguez, Meirelles confesó haberle pagado coimas al titular de Inteligencia. La causa contra Arribas fue cerrada, pero ahora la Cámara, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, pidió investigar a los fiscales que obtuvieron la declaración.

"La denuncia la inventó (el juez Claudio) Bonadío. Yo tengo dos denuncias inventadas, la otra es del (juez Marcelo) Martínez de Giorgi. Lo que me preocupa, más allá de la situación personal, es la fragilidad institucional. Hay un callejón en el que si uno no hace lo que el poder quiere, se lo persigue", denunció Delgado, al programa Mañanas Silvestres, y advirtió que lo que se busca es un "tremendo disciplinamiento" a todos los integrantes del equipo que trabaja en su fiscalía y la de Rodríguez, quienes deberán declarar por haber tomado declaración a Meirelles.

"Es una persecución personal disfrazada con la ley", insistió Delgado y destacó que se trata de un trabajo de inteligencia "explícito, con la firma del jefe". "Estamos en una situación preocupante. Cuando esto se sedimenta y naturaliza vivimos todos en libertad condicional", denunció el fiscal federal.