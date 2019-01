Las cinco perlitas definitivas de la visita de Sergio Massa a Mendoza

1- Reunión "de cortesía" con un Protectora

Sergio Massa valoró públicamente la batalla contra los tarifazos de José Luis Ramón y hasta le propuso cruzarse en alguna esquina de Mendoza, "él con su megáfono y yo con mi camioneta". No se produjo ese encuentro, porque Ramón quiere evitar que lo sigan pegando al PJ en cualquiera de sus variantes y asegura que está ocupado a pleno en la construcción de su partido político.

Sin embargo, ante la solicitud de Massa, un "Protectora" fue a su encuentro: el senador provincial Marcelo Romano. Ramón aclaró que lo hizo "por su amistad personal" con Massa y "sin mandato de Protectora". Sin embargo, el legislador hace tiempo que no se priva de aparecer en fotos con dirigentes justicialistas, quienes podrían apoyarlo si se postula para intendente de San Carlos.

2- Las dos camionetas de San Carlos

Justamente, Massa tuvo un problema cuando llegó el momento de visitar San Carlos. Finalizada la reunión con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, y otros justicialistas, como la senadora Patricia Fadel, había llegado el turno de visitar a un aliado de otro sector: el intendente Jorge Difonso.

Difonso fue a tomar la posta del PJ a la altura de Vista Flores, pero Romano no se quería bajar de la caravana, que había pasado por un frigorífico y un polideportivo. Evitó una invitación a almorzar de la gente del PJ, que surgió como alternativa para que no se produjera un altercado con Difonso, e insistió en seguir a San Carlos. Al parecer, todo se resolvió con la aparición de una segunda camioneta para él. Allí siguió viaje "rufián", que es el modo en que Massa lo llama al legislador de Protectora. Hasta en el asado que comieron Massa y Difonso estuvo Romano. Eso ocurrió en una finca de La Consulta. De ese modo, Massa no quedó mal con nadie.

3- Asado "tranqui" y reunión urgente

Después del asedio peronista de dos días, que estuvo matizado por una recorrida con Guillermo Pereyra por el Mercado Central, el intendente de San Carlos tuvo su momento con Massa. Y lejos de los rumores y amenazas, el tigrense no le pidió nada a Difonso. El jefe comunal pudo explicarle que "Cambia Mendoza" es diferente de "Cambiemos" (y de Macri), e hizo hincapié en que el frente local contiene a partidos que comulgan con o pueden integrar "Alternativa Federal" -el espacio que ocupa Massa a nivel nacional-, como el socialismo y Libres del Sur. Por eso consiguió licencia para seguir en el frente oficialista, aunque no está claro cuál será su destino personal y hoy se tiene que ocupar de resolver el problema de la sucesión en su departamento.

La visita a San Carlos y la gira por Mendoza terminó un poco en forma abrupta, ya que Massa se tuvo que ir a una reunión con Roberto Lavagna.

4- La guardia peronista que vino a Mendoza

A pesar de que la gira es minimalista y "apolítica", según lo que aparece en las redes sociales, Massa no vino solo a Mendoza. Lo acompañaron, entre otros, Diego Bossio y Mauricio Mazzón, hijo del legendario operador peronista. El diputado Bossio maneja buena parte de la campaña del ex intendente de Tigre. También lo acompañó, por lo menos hasta el "límite de Vista Flores" -donde se plantó Difonso-, el diputado Raúl Pérez, un aliado de Massa que tiene origen en el peronismo bonaerense. Gracias a la presencia peronista, a Massa le extendieron una alfombra roja en tres departamentos del PJ: San Martín, Maipú y Tunuyán.

5- El negocio de Sergio

"Vino a hacer su negocio", aseguró un militante local de Massa. Ese "negocio" consiste en conseguir más adhesiones en Mendoza, aunque sean de diverso color político. Por eso los gestos que le brindó al PJ: su campaña presencial requiere el apoyo de todo el universo "no K" de Mendoza. Cómo se organizan aquí los massistas, nunca fue su problema. Menos quiso enfrentarse con Cornejo.

Los paseos vigorosos del líder del Frente Renovador demostraron que el candidato está confiado. Si es el elegido en Alternativa Federal, casi una decena de gobernadores opositores lo apoyarán en la aventura presidencial. Se verá.