La situación judicial del divorcio del ministro Venier

El Gobierno de Mendoza emitió un comunicado a raíz de la difusión en las redes de la situación matrimonial del ministro de Seguridad, Gianni Venier, situación matrimonial y la presunta resolución judicial en un caso de divorcio, que ha generado expectativas en las redes y opiniones políticas desde el peronismo, a través de sus medios y de la senadora Patricia Fadel. Algunos enmarcan la disputa en la discusión que hay en torno al proyecto de nuevo Código Contravencional. Fadel y Venier se enfrentaron ya por ello en duros términos la semana pasada en el programa "Uno nunca sabe", por MDZ Radio. Esta mañana, la legisladora lanzó un tuit:

https://t.co/CZxXtOe4Mt. Este Ministro de Cornejo segundo ministro de su Gestion denunciado por violencia de género !!! Es el autor del Código de Convivencia “”” — Patricia Fadel (@fadelpatricia) 12 de septiembre de 2018

Al respecto, desde Casa de Gobierno señalaron escuetamente que "el conflicto entre la ex esposa y el funcionario es de índole privada y que se encuentra enmarcado dentro de un proceso de divorcio".



En este sentido, aclararon que "no se trata de una denuncia penal, sino de una prohibición de acercamiento mutua, dictada contra ambos cónyuges, cuya puja judicial es por los bienes materiales y la tenencia del hijo que tienen en común".



"La pareja matrimonial -acota el comunicado- produjo su separación hace 6 meses, y durante la tramitación de los regímenes del ex matrimonio se configura esta situación en la actualidad".



Y finalmente, informa que "el ministro ha sido notificado y se encuentra a disposición de la Justicia. La medida se encuentra apelada, esperando resolución en la Cámara correspondiente".