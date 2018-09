La opción presidencial de Cornejo, en boca de todos

Alfredo Cornejo no tiene la posibilidad de presentarse a una reelección, porque la Constitución de Mendoza se lo niega. Y por ello, en la UCR exploran los caminos a seguir por un mandatario que, si bien recibe críticas, por otro lado está consolidado en imagen pública ante el electorado. En Mendoza, supera a todos a la hora de ser consultados por cualquier empresa encuestadora y su imagen es muy superior a la del presidente Mauricio Macri. Por ello, en las especulaciones, se lo lanzó a encabezar las listas de diputados nacionales de Cambiemos, pero en el seno de su partido estiman que "poco le gustaría" al gobernador mendocino ser "un diputado más". Por lo que -entonces- el desafío sería poder presidir la Cámara de Diputados, en todo caso. A la opción más fácil le sigue la más especulativa: ser ministro del Interior de un nuevo gobeirno nacional de Cambiemos pero, para ello, hay que garantizar que vuelva a ganar. Allí radica la pregunta central: ¿Con qué candidato? ¿Con Macri de nuevo? : ¿Con Marcos Peña, el vapuleado? ¿Con María Eugenia Vidal o Rogelio Frigerio?

A los gobernadores que tienen arrastre Cambiemos piensa proponerles ir por la reelección y, así, evitar además las peleas internas por la sucesión. Es lo mismo que Cornejo les está diciendo a sus intendentes: si quieren ser candidatos a gobernador tienen que resolver sus municipios, porque no hay figuras de sucesión que se destaquen por sí mismas y la competencia podría desgastarlos. Más aun si se tiene en cuenta el escenario crítico en materia económica. La sociedad no se engancharía en múltiples procesos políticos justo en este contexto y podría sacar ventaja un peronismo unido y con el reclamo social como bandera, casi sin pasado.

El reelecto intendente de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa está ahora en el centro de las miradas políticas para todos, por su resultado de ayer. Allí fue la primera experiencia de la historia del frente Cambiemos, cuando en 2014 se impuso con el 36,9% frente a un 29,6% del PJ y el 22,4% de la Unión Vecinal. Este domingo, arrasó con el 53% contra el 37 del peronismo y los vecinalistas unidos, que llegaron al 37%.

Dellarossa postuló a Macri a la reelección en medio de la algarabía generalizada por su triunfo.

Pero dijo algo más en diálogo con Radio Mitre: “Yo creo que Macri tiene una gran estima por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es una persona amplia, que sabe negociar en el buen sentido de la palabra y que está buscando lo mejor para su provincia y el país”.

No fue el único que el fin de semana tomó nota de las intenciones de Cornejo de proyectarse al país, después de una semana en que el mandatario cuyano evidenció tensiones con la Presidencia por una visita a Mendoza no comunicada previamente y en la que marcó territorio, tras un fin de semana en que el radicalismo no se había ido satisfecho de los encuentros en la Residencia Presidencial de Olivos por la continuidad de Marcos Peña, entre otros temas. En la conferencia de prensa conjunta entre Cornejo y Macri, acompañados por un aliado de los gobernadores, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Cornejo hizo un berrinche interno contra Elisa Carrió ante una pregunta que el Presidente había dejado pasar y que él retomó, aun habiando pasado el tiempo, para contestarla y mandarle, de esa manera, un mensaje a la aliada díscola de Twitter a mano: "Las declaraciones altisonantes solo son eso (...) Acá hay que poner el hombro", le dijo a la única que opina sin gestionar dentro de Cambiemos. Carrió se muestra públicamente aferrada al radical cordobés Mario Negri y enfrentada a Cornejo y Ernesto Sanz.

La pata nacional de un Cornejo que se siente impulsado por la gestión y agarrado de un pie por su tarea al frente de un partido mañoso y difícil como la UCR, fue tema de análisis el domingo por la periodista Silvia Mercado, en Radio Nacional de Buenos Aires y con notoria repercusión en las provincias.

Pero otros medios también fijaron la mirada. Fue el caso de Ámbito Financiero, en sus tradicionales "Charlas de quincho". Allí escribieron: El cierre del G-20 de la Educación y Empleo en Mendoza le sirvió a Mauricio Macri para pulir algunas cuestiones en Cambiemos. El Presidente estuvo allí desde el jueves hasta el sábado. Además de cerrar el evento, se mostró junto a Alfredo Cornejo en todas las fotos que le pidieron. Y se quedó el sábado a descansar junto a Juliana Awada y Antonia en el Hotel Potrerillos, un emblema de la provincia que fue restaurado. La pareja ocupó allí una habitación de dos ambientes con vista al lago, una imagen que hace 40 años hubiera sido imposible ya que la represa Potrerillos no existía y en lugar del espejo de agua estaba el curso del Río Mendoza. Era un paraíso ya en esas épocas y ahora lo es más, por lo que la pareja decidió quedarse un día más. Nunca Macri se había estado quedado tanto tiempo durante una visita a provincias. En el equipo de Cornejo era todo festejo y, a pesar de los choques que se registraron entre ambos en los últimos tiempos, hasta volvió la ilusión de alguna chance electoral nacional para el gobernador que termina su mandato -sin chances de reelección por la Constitución local- el año que viene. Macri se fue de la provincia y le regaló a Cornejo un anuncio: en diciembre se licita Portezuelo del Viento, una megarrepresa que es clave para el Gobierno de Mendoza y una obra que el gobernador quiere dejar como legado. El sábado a la noche retornó a Los Abrojos.

Obviamente que en donde no cayó bien que los peleados se hayanmostrado reconciliados fue en La Pampa. Por dos razones: es un estado "en guerra" contra Mendoza y cualquier cosa le viene bien para arengar a su ciudadanía cual tropa; y porque están gobernados por el peronismo, con lo cual tienen un tema para sumarle a las batallas de una oposición que busca temas para instalarse públicamente. "Macri fue a Mendoza a pagar el silencio de Cornejo", dijo el procurador pampeano Hernán Pérez Araujo, según publicó El Diario. Pérez Araujo relativizó el anuncio de la fecha de la licitación de Portezuelo del Viento como otra de las “promesas” incumplidas del presidente Macri. Interpretó que, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, utiliza la obra como su caballito de batalla,la promesa de Macri es para “pagar el silencio” que el presidente de la UCR mantiene con la crisis económica generada por Cambiemos en el país. “Portezuelo es el caballito de batalla de Cornejo, la obra del siglo la denominan en Mendoza. Es una obra mostruosa, faraónica, tiene un valor de 1.200 o 1.500 millones de dólares. Lo iba a financiar Nación pero ahora la quieren hacer con las PPP, Participación Pública Privada, es una obra deficitaria”, completó el funcionario pampeano.

Esta semana Cornejo volverá a mostrarse como continuidad del cambio profundo en la reunión de Rogelio Frigerio con los gobernadores. Exhibe que en Mendoza "sí se pudo" y eso pone nerviosos a los macristas de paladar negro: "Un socialdemócrata práctico que les hace tururú a los teóricos del liberalismo que no pueden avanzar", analizó un libertario (liberales pasados de vueltas) que mira la situación tirando piedras desde afuera. Y su continuidad -o no- al frente de la UCR nacional volverá a ser evaluada. Según lo catapulte o ancle será la decisión de seguir o no que definirá el mandatario mendocino.