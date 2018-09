"La necesidad de vivir lo escandaloso sin escándalo"

En una democracia musculosa es imposible que te volteen por escándalos o por hacer lo que hay que hacer, aunque sea impopular. Eso sí le puede pasar, en todo caso, a democracias con instituciones raquíticas, que no se bancan el soplido del viento. Son aquellas que hemos tenido a lo largo de casi toda nuestra historia, que tenían que transar, dejar de ser democráticas, para poder sostenerse. O canjear beneficios, dádivas, coimas, puestos, posicionamientos, indultos para que el titiritero de la República sobreviviera, pero no la República como tal.

Dejando de lado las metáforas, tan útiles siempre a la hora de tener que analizar un país cuya historia parece escrita por guionistas de tragicomedias de Hollywood, hay que decir que el hecho de que la Justicia investigue, procese, juzgue y condene, al más pintado o al más pirujo, es un hecho de la vida cotidiana. Escandolosos son los motivos que llevaron a los estrados judiciales al pirujo o al más pintado, o pintada, y no que eso suceda: que haya justicia debe empezar ser normal en nuestro país y ocupar el lugar que tiene en las noticias.

También es bueno empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esta mañana con Santiago Montiveros hablábamos en el programa "Otra Manera" sobre lo difícil que es explicarle a la sociedad algunas cosas. Para comprender esa dificultad basta con sentarse con amigos a tomar algo e intentar hablarlo sin que salten en cruz con posverdades, mentiras, dimes y diretes o posiciones fundamentalistas. ¡Y eso que son amigos entrañables de la vida y que les conocemos cada meandro de sus propias historias!

En este punto vale pensar cómo vamos a hacer los argentinos para comprender que una cosa son los Reyes Magos y papá Noel y otra es un gobernante. Que una cosa es creer en Dios y otra estar seguro de que será él quien "proveerá" cuando ya no haya otra salida. No hay magia. Los políticos tienen que largar el vicio expansivo de prometer "cumplirlos deseos de la sociedad". Lo que les pedimos es que hagan lo que tienen que hacer, sin lámparas de Aladino.

¿Siempre que pediste algo a los Reyes o a Papá Noel te lo trajeron? Si la respuesta es sí, bueno, quedás fuera de esta charla porque jamás viviste en la necesidad o no tuviste padres que supieran inculcarte la vida en sociedad, en comunidad, como parte de un colectivo. Pero si es verdad que alguna vez tuvieron que exoplicarte que los Reyes o Papá Noel esa vez "no pudieron" o "no consiguieron" lo que pedías, sabrás entender, con mucha más razón, que un Presidente o un Gobierno no tienen por qué siempre dar buenas noticias.

Algún día pasará -como lo dijo en este programa el filósofo Miguel Wiñazki- que tengamos presidentes que no sean carismáticos, sino personas frías, tal vez hasta grises, pero capaces de no ocupar el tiempo que le otorgamos en la Casa Rosada para boludearnos. O peor: para robar.