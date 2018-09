La histeria entre Urtubey y Tinelli y el guiño a los socialistas

Tras el encuentro con los peronistas "no K" para la foto, con Juan Schiaretti, Miguel Pichetto y Sergio Massa, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey hizo un guiño a los socialistas de Santa Fe y volvió a su recurrente mención al animador Marcelo Tinelli. El peronismo busca cómo volver a ser tentador en la góndola electoral y el salteño está en la tarea de buscar con quiénes armar un frente capaz de ganar, aunque depués tendrá que ver cómo gobernar.

Empezamos a caminar hacia la construcción de una alternativa para la Argentina. https://t.co/QKklZIgRdm pic.twitter.com/wVsdudZSNu — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 27 de septiembre de 2018

"No podemos limitarnos, hay que ir más allá del peronismo. Marcelo Tinelli podría ser un candidato del peronismo. Cualquiera que tenga voluntad de participar. Hablo de vez en cuando con él, nunca de política. Si quiere participar un hombre de los medios, de la cultura, del deporte, me parece bien", dijo ayer el gobernador salteño. Hace meses lo había criticado: "Tinelli desconoce el sistema republicano", había dicho al responderle al conductor sus críticas por presentar un proyecto diferente al de sus legisladores nacionales sobre las tarifas. En aquella oportunidad, Urtubey declaró a Perfil: "Yo no tengo legisladores, ni les doy instrucciones a los legisladores. Digo lo que pienso, y los diputados votaron distinto a lo que pienso. El hecho de pensar que un legislador es propiedad de alguien es obturar la posibilidad de una Argentina democrática y republicana".

Sobre Tinelli pesa, además, la intención del PRO de animarlo a la provincia de Buenos Aires, en caso de que tengan que echar mano a la imagen de María Eugenia Vidal para otra candidatura, en tiempos adversos para la economía y, por lo tanto, para las chances electorales. Dentro de esa fuerza que integra Cambiemos es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo exhibe como alternativa propia.

En tanto, en Rosario, sobre una alianza con los socialistas de esa provincia, Urtubey dijo: "

"No sólo puede ser. A mí me gustaría que así sea. Si puede ser o no, no lo puedo decir ahora. Pero trabajo para que eso sea posible porque creo que con el peronismo, y soy peronista, no alcanza (para vencer en 2019)", afirmó el mandatario norteño de visita en Rosario para participar en el Congreso de la Soja."

"Más de la mitad de los argentinos se hartó de la pelea entre el macrismo y el kirchnerismo. Queremos construir una alternativa superadora. Si logramos administrar los disensos, porque no todos pensamos igual, y canalizar en una expresión política común esa enorme vocación de una instancia superadora podemos hacer algo super competitivo y podemos ganar el gobierno el año que viene", expresó el mandatario de Salta.