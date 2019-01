La fotonovela de la elección del sucesor de Cornejo

En Guaymallén ayer hubo fotos de Kerchner, Cobos, Tadeo GArcí Zalazar y Suarezcon Marcelino Iglesias, que ya no jugaba en la fórmula gubernativa pero de quien ahora se dice que "no está muerto quien pelea". De allí partieron Kerchner y Cobos a Junín. El intendente Mario Abed ya no tiene posibilidad de reelección y a Kerchner le interesa tenerlo de su lado. Tanto es así, que ha ido ya varias veces y se han fotografiado juntos. ¿Lo pondría en su fórmula? Siempre que Cornejo quiera. ¿Lo dejaría Cobos, a quien ha respondido hasta ahora? Y... es posible que el ex vicepresidente lance su propia fórmula con Abed para hacer roncha y reclamar espacios.