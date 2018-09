La filial Mendoza de la Cámara de la Construcción se desentiende de las listas de sospechosos

Silencio, preocupación y desentendimiento. El listado de empresas que el financista K Ernesto Clarens entregó al fiscal Carlos Stornelli y el juez Federal Claudio Bonadío incluye a varios mendocinos. Sin embargo, desde la filial Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción se desentendieron del tema y aclararon que están vinculados a obra pública nacional.

"No he visto el listado, pero por lo que escucho la mayoría son empresas vinculadas a la parte vial y lo más seguro es que estén vinculados a obras nacionales. Es decir que si bien son socios de la filial Mendoza, están nucleados en la Cámara Nacional", explicó a MDZ el presidente de la CAC en la provincia, Marcelo Bargazzi.

Lo cierto es que la nómima incluye a varios empresarios mendocinos. Por ejemplo, según el listado de 86 empresas que recibieron un total de 33 mil millones de pesos entre 2003 y 2010, Cartellone aparece entre las más beneficiadas con $2.100.000.000 en obra pública.

Pero más abajo también aparecen otras mendocinas como Pagliara ($60.000.000), De Pellegrin ($60.000.000) y Genco (90.000.000).

"Pagliara no es socia de nuestra filial y Danilo De Pellegrin está desarmando la constructora. De la lista nuestros socios son Cartellone, Genco y Green", puntualizó Bargazzi. "Nosotros como Cámara no somos responsables de lo que hace cada empresa. Habrá que esperar que investigue la Justicia", adhirió y trató de dejar claro que "no hay que meter todos los gatos en la misma bolsa".

De todas maneras, afirmó que lo que preocupa a la CAC en Mendoza es que esta situación afecta a todo el sector de la construcción, incluyendo a empresas que no pagaron sobornos. "Baja el empleo y el consumo en los comercios. Para los proyectos de PPP (participación público privada) no sé si los bancos van a financiar a las empresas mencionadas", concluyó.

El financista Ernesto Clarens recaudaba directamente los sobornos o cambiaba pesos por dólares y euros y la cifra total que dio es solo de las coimas de empresarios de la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Concesionarios Viales. Es decir que faltarían obras energéticas, hídricas y de otros rubros.