La diputada radical que zafó de la cárcel, sobre CFK: "No le deseo lo que pasé a nadie"

"Lo único que quería era transitar este tiempo en libertad porque yo sé que soy inocente", dijo la diputada chaqueña Aída Ayala (UCR-Cambiemos), después de que la Cámara de Casación anuló la prisión preventiva en la causa donde está procesada por lavado de dinero, entre otros delitos.

Ayala era intendenta de Resistencia al momento en el que se habrían producido los presuntos delitos: favorecer a una empresa de recolección de residuos que tendrían vínculos con la actual diputada. Por eso, había un pedido de desafuero para que se cumpla la prisión preventiva, pero nunca fue tratado.

En diálogo con "Otra manera", por MDZ Radio, la diputada de Cambiemos dijo que se sintió respaldada por su espacio político, incluido el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, a quien dijo conocer desde que ambos eran intendentes de Resistencia y Godoy Cruz, respectivamente. Sin embargo, remarcó que el radicalismo chaqueño la dejó sola.

"No he hecho la mejor gestión como diputada, porque me pasé estudiando la causa y analizándola", admitió Ayala.

Consultada sobre el pedido de desafuero y prisión preventiva que hay contra Cristina Kirchner sin que la senadora nacional esté condenada, Ayala respondió: "Yo, con todo esto que me pasó, no tengo tiempo de pensar. No le deseo lo que me pasó a mí a nadie. Yo desconozco las causas de la expresidenta".

Hacia el final, Ayala consideró que "eso es un punto gris que hay que reglamentar, porque no todos los casos son los mismos. Hay gente que nunca tuvo procesos y las magnitudes de los hechos tampoco son iguales. No quiero a gente inocente presa, o por las dudas. La libertad es lo más digno que tiene el ser humano".