La denuncia que podría firmar Macri contra Venezuela

El presidente Mauricio Macri, junto a sus pares de Colombia, Chile, Paraguay y Perú podrían firmar personalmente la petición que sus países enviarán la semana que viene a la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación contra Venezuela por posibles delitos de lesa humanidad.

Así lo aseguró ayer a la agencia de noticias dpa el vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, que es uno de los artífices del paso que se dará la semana que viene -el martes o el miércoles, según el funcionario-.

La semana que viene, la metrópolis estadounidense acoge la Asamblea General de la ONU.

La iniciativa carece de precedentes. Nunca en la historia de la CPI un Estado ha denunciado a otro.

La corte, con sede en La Haya (Holanda), es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él.

Creada por el Estatuto de Roma, comenzó a operar en 2003. Tiene competencia en los países que ratificaron el tratado -que son los que pueden denunciar y ser denunciados-. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en ratificarlo y también lo han hecho los cinco que la semana que viene presentarán la denuncia.

De Zela puntualizó que no se va a denunciar a Maduro, aunque a nivel personal confía en verlo en el futuro en el banquillo de los acusados en La Haya. "No estamos haciendo una acusación específica a ninguna persona, estamos pidiendo que se inicie el proceso que va a llevar a esa identificación", manifestó.

Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú consideran que hay "indicios suficientes" de que se pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones importantes de Derechos Humanos.

De Zela sostiene que la petición de los cinco países abrirá automáticamente una investigación de la fiscalía. Fuentes de la corte en La Haya, no obstante, dijeron el mes pasado a dpa que no es así. "La remisión de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación", indicaron.

Lo que sí puede hacer, prosiguieron las fuentes, es acelarar la apertura de una investigación si la fiscalía concluye que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma en el examen preliminar que abrió en febrero por crímenes supuestamente cometidos en Venezuela desde al menos 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos.