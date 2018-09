La cúpula de La Cámpora declarará por los cuadernos

La cúpula de La Cámpora se prepara para declarar ante la Justicia por la causa de los cuadernos de la corrupción, que investiga el pago de sobornos a cambio de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La agrupación ultra kircherista apareció mencionada como una de las receptoras de los millones que se le cobraban a empresarios a cambio de otorgarles licitaciones de obras, en un esquema que habría encabezado Cristina y que implicaría a funcionarios de primera línea como el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Obras Públicas, José Lopez.

En un informe del periodista Nicolás Wiñazki para Clarín se adelanta que el diputado Andrés “El Cuervo” Larroque; el diputado Eduardo “Wado” De Pedro; y el legislador bonaerense José Ottavis serán los primeros integrantes de esa agrupación que tendrán que darle explicaciones a la Justicia en este caso.

El miércoles 26, juez de la causa Claudio Bonadio escuchará en indagatoria a De Pedro y Ottavis. Un día después, el jueves 27 de esta semana fue citado Larroque. La defensa de los “camporistas” podría estar ya coordinada.

Además de ellos, Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, analizan si imputarán al último ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Lo mismo le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el actual diputado aforado Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

