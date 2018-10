La crítica de Massa: "Los tarifazos expresan la insensibilidad del Gobierno"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró ayer que los nuevos aumentos en la tarifa de gas y la resolución por la cual se dispone la compensación a las empresas energéticas son "tarifazos que expresan la falta de sentido común y la insensibilidad del Gobierno".

"Una vez más el Gobierno se aparta de lo razonable, y cae en lo desproporcionado, desconociendo la realidad que vive la gente", aseveró.

Para Massa, "con este nuevo tarifazo el Gobierno demuestra que desconoce, o peor, que no le importa lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos. El Gobierno defiende al FMI, a las empresas y a sus propios intereses; y a quien no defiende es a los argentinos que están sufriendo porque no llegan a fin de mes".