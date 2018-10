La corrupción ya tiene un partido político para darle pelea: el PAC

"Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía. Sino Justicia!". La frase en el muro de Facebook de Leonardo Mollard podría ser la típica expresión bienintencionada que cualquiera de los usuarios multiplica en las redes sociales. Tratándose del presidente nacional del Partido Anti Corrupción (PAC), más bien oficia como una suerte de declaración de principios. Una pista del espíritu de transformación que impulsa a esta agrupación que -por ahora- se cocina a fuego lento para no salir al ruedo electoral como una mera expresión de descontento.

A pasos de recibirse de abogado, Mollard considera que "ya es hora de recuperar los valores que perdió la sociedad y volver a poner la política al servicio de la gente". Y hacia ese horizonte apunta con convicción, pero por lo visto no está solo en la patriada.

Cansado, luego de haber aprobado una materia que lo acerca al ansiado título, igualmente se dispone de buen grado a la entrevista con MDZ para pasar en limpio su filosofía política que postula: "Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, y hacer lo que nunca se hizo".

-¿Cuál fue el disparador para crear el PAC? ¿Cuánto tuvieron que ver los cuadernos de Centeno, los 12 años del kirchnerismo, los '90, lo que vino después..?

-En realidad, fue una sumatoria de hechos que hicieron que decidiéramos organizarnos. La corrupción en la Argentina es una enfermedad enquistada hace años, si buscamos antecedentes en nuestra historia podríamos remontarnos al nacimiento de nuestra patria. El problema es que desde la década del '90 para aquí se fue potenciando, ni hablar con los últimos años con el Menemismo y el Kirchnerismo donde se vio la peor cara.

Estamos convencidos de que hay muchos problemas a resolver, pero sin duda es la corrupción el principal factor que no permite que Argentina progrese. La convicción de enfrentar este mal nos unió para crear el PAC".

-¿Por qué crear un partido y no apostar a fortalecer la Justicia y las instituciones republicanas? ¿Qué aportaría el PAC desde la política para la transformación del país?

-Muchos de nosotros venimos de hacer trabajo social, a través de ONG, asociaciones civiles, sociedades de fomentos, donde aportamos ideas y acercamos los conflictos que afectaban a los vecinos para que las autoridades se pusieran al tanto y los resolvieran. Pero como seguramente a muchos les pasó, nos palmeaban la espalda, agradecían nuestro aporte y el reclamo o el proyecto iba a parar a un cajón y ahí dormía. Por eso después de pensarlo creímos que era el momento de tomar el toro por las astas y ser nosotros quienes asumamos el desafío de construir un espacio que lleve nuestra ideas y soluciones a la gente. El PAC llega con el claro objetivo de representar a aquellos que no tienen voz, a esta clase media baja que se ve vulnerada por sus derechos, esos que votaron a Cambiemos con la esperanza de poder tener otro modelo político y hoy no pueden llegar a fin de mes, pero que son conscientes DE que la política de los últimos años nos llevó a este desastre.

No somos un partido monotemático; la corrupción es un problema, pero nuestro objetivo es solucionar la problemática en educación, salud y seguridad. Empezando a combatir la corrupción tenemos medio camino hecho".

- Me imagino que encabezar un proyecto con un nombre de tanto peso te pone -y les pone- una lupa enorme encima. Es decir, no se puede salir a competir electoralmente "flojos de papeles".

-Sabemos de la mochila que llevamos nos impone un desafío y una responsabilidad mayor. Por eso quienes formamos parte de este proyecto tenemos claro que no cualquiera puede estar aquí, la mayoría de nosotros compartimos valores y pensamientos sobre la sociedad que queremos y tenemos nuestro propio filtro para que no se infecte este ideal de honestidad, tan necesario en la política Argentina. Igualmente estamos convencidos de que la corrupción es un problema global, por eso el PAC nace en Islandia, de ahí que nos llamen el "partido Vikingo". También existe en Honduras, Costa Rica, y Chile, país con quien tenemos mayor relación y donde preside Luis Frías Campillay. Como nosotros, los chilenos tienen su sistema orgánico partidario con herramientas para que sus hombres y mujeres estén libres de cualquier denuncia que ensucie al partido.

-Conformar un nuevo espacio con la consigna anticorrupción supone una doble exigencia respecto del resto de las agrupaciones. ¿Cómo harán para garantizar la transparencia personal y del partido mismo?

-Tenemos nuestros filtros. Cada uno de nosotros rendimos explicaciones ante una asamblea partidaria, órgano mayor de nuestro partido y a su vez contamos con un tribunal de disciplina que juzga cualquier hecho que ponga en duda nuestro accionar. También contamos con la exigencia de declaraciones jurada para los candidatos.

-Vos planteás que "hay que poner la política al servicio de la gente". ¿Cuáles serían algunos de los puntos básicos para lograr ese objetivo?

-En principio no perder este contacto con la sociedad y sus problemas. En la Argentina es común ver al político caminando en campaña y después se encierra en un despacho y no lo ves más y tenés que pedir audiencia como si ahora fuera tu jefe. Y en realidad él está ahí para resolver tus problemas, por lo cual debería estar la puerta abierta del despacho las 24 horas, ir al lugar de conflicto y escuchar qué les ocurre.

Proponemos un gobierno abierto a la gente, que la gestión se vea en la calle y no en el palacio, detrás de un escritorio".

- Como uno de sus caballitos de batalla plantean la Reforma del Código Penal. ¿En qué aspectos puntualmente?

-Sin alterar la esencia de los derechos humanos y de los convenios firmados, creemos que es necesario modificar el código, que dé mayores garantías a quienes son víctimas del delito, no al victimario. Además, creemos que debe haber un mayor castigo por actos de corrupción que condenan al pueblo argentino a un mayor grado de pobreza. Fuera de esto, los fueros parlamentarios no deberían existir, pero ese es un tema a debatir en una cámara. Hoy el código penal es una ensalada de normas que se superponen y ponen al juez ante la difícil tarea de ver cuál aplican.

-¿Qué expectativas tenés en cuanto a que los "Cuadernos de la Corrupción" vayan más allá del arrepentimiento estratégico de los implicados? ¿Creés que va a haber condenas? Y de no haberlas, ¿alcanza con la condena social?

-El problema es que los arrepentidos forman parte de la corrupción, hacen su negocio. Espero equivocarme, pero no creo que haya condenas. Los antecedentes históricos lamentablemente me muestran que pocas veces se condena a quienes cometen estos hechos; los jueces son como las hojas secas van para donde los lleva el viento. Sería ideal que alguna vez vayan presos quienes con sus acciones condenan a la Argentina al desastre. Pasó en Islandia donde el Movimiento Anti Corrupción logró llevar por primera vez al banquillo al Primer Ministro, y a la cárcel a jueces, políticos, banqueros y policías.

La condena social a los corruptos ya está instalada y es la única condena que los Argentinos conocemos.

-El plan de ustedes es formar parte de un frente progresista. ¿Cómo avanzar en un espacio común cuando muchos de los autodenominados progresistas son parte de la vieja política, ergo de la política más corrupta?

-Nosotros queremos ser la nueva política. Somos dirigentes que nos estamos formando en un mundo que desconocíamos, por lo cual nos cuesta el doble y miramos con desconfianza todo. No somos ni de derecha ni de izquierda y nos acercamos al progresismo porque tenemos una visión más social. Consideramos que no todos los progresistas son corruptos, el problema es que en los últimos años el kirchnerismo nos hizo creer que eso era progresismo y en realidad fue populismo exacerbado, que mediante asistencialismo generaba en las clases más bajas un control de masas y mediante la “caja”, llamada coparticipación, lograba la sumisión de las provincias. Hoy vemos con buenos ojos a Martín Lousteau, pero aún no hay nada cerrado.

-¿La idea es que el partido tenga una dimensión nacional? ¿Están sondeando o trabajando con referentes de distintas organizaciones en las provincias?

-En realidad, cuando empezamos la idea era un partido para la provincia de Buenos Aires, pero quizás la decepción del cambio hizo que muchos nos contactaran con la idea de llevar este proyecto a nivel nacional. Hoy estamos proyectando el PAC en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, Chaco, Las Rioja, y Mendoza, por lo cual avanzamos hacia una construcción nacional.

#Bio. Leonardo Mollard nació hace 47 años en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Está casado desde hace 20 años con Mariana, quien ejerce de martillera, y tienen tres hijas: Abril (19, estudia para ser docente), Martina (13) y Julieta (10). Es hincha de River, pero reconoce una simpatía por los archirrivales locales Estudiantes y Gimnasia. Es locutor del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y paralelamente estudia Derecho, carrera que está a punto de concluir.

