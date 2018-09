La búsqueda del PJ mendocino de su Santo Grial

Este fin de semana, MDZ dio a conocer que diversos sectores del peronismo mendocino anotaron el nombre del exgobernador Rodolfo "Rolo" Gabrielli a la lista de posibles candidatos a la gobernación, en medio de un panorama que, de "complicado" pasó a "podemos tirarnos a la pileta", ante las encuestas negativas sobre la administración nacional de Cambiemos con Mauricio Macri como blanco de los disparos.

Esto y sólo esto ha logrado encender cierta vocación triunfadora que estaba apagada hasta 2023 en Mendoza, aunque no ha tenido en cuenta que Alfredo Cornejo no es Macri, al menos para el electorado mendocino y que, además, nada frenaría la posibilidad de que desdoble la elección local para no sufrir algún arrastre del peso de la gestión nacional.

Hasta ahora, entonces, hay tres peronistas, al menos, que se han colocado la malla a la espera de que haya agua en la pileta: la camporista Anabel Fernández Sagasti, con respaldo de Cristina Kirchner y el armado local de Carlos Ciurca, que se sumó a su espacio; Gustavo Majstruk, un legislador oriundo de Alvear que busca ser la "alternativa joven" y convertirse en sorpresa, y Gabrielli. Muchos de los que quieren ser aguardan ver rebalsada la piscina para no romperse la cabeza en la intentona. Pero la política es así: el que no se la juega, tampoco entra en el radar del electorado.

¿Por qué se lanzan los que se lanzaron?

Es una búsqueda con diferentes argumentaciones. Lo único que los une es la búsqueda de su Santo Grial electoral: algo que les vuelva a decir que son dignos del voto popular, que pueden conducir el Estado y coordinar la matriz productiva.

El caso de Majstruk es una simple apuesta en territorio de desconcierto: si sale, sale.

Anabel Fernández Sagasti, por su parte, representa a un colectivo que tiene la única carta del peronismo en vigencia a nivel nacional, como es la expresidenta Cristina Kirchner. Juegan con su figura y -al igual que el macrismo- utilizan el contraste pasado/presente. Le sacan provecho. Por otra parte, no tienen nada que perder y pueden potenciar figuras nuevas formadas como cuadros políticos durante el kirchnerismo para el futuro, aun perdiendo las elecciones del año que viene.

En cuanto a Gabrielli, de 67 años, lo que el peronismo que lo alienta tiene a mano es un símbolo de tiempos en que ganar era fácil. Si bien se comprende que mirar por el espejo retrovisor no sirve mucho para avanzar, confían en que la figura madura del ex efímero ministro del Interior del presidente Adolfo Rodríguez Saá puede servir de unidad hacia adentro y de expectativas hacia afuera, ya sea porque lo conozcan o por todo lo contrario: el desconocimiento de su período gubernamental permite contarlo como quiera ser contado a los jóvenes, inclusive en tono épico. Muchos de los grandes empresarios de sus tiempos, que recorrieron con él el mundo, están muertos o fundidos.

En definitiva, el recuerdo de los años felices es la fuerza que siempre a movilizado al peronismo. El asunto es en qué tiempos sintonizan la máquina del tiempo.