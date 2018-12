La bronca de Bullrich por el proyecto "antibarras"

"Lástima que no se aprobó, me da una bronca… Tengo mucha bronca", dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich tras enterarse que el proyecto contra los barrabravas vuelve a comisiones y no será tratado en el Senado.

"Se quedaron con un detalle que no era importante, la ley estaba bien, hace dos años que la presentamos y es una ley firma, que destruye los negocios alrededor de las barras, prohíbe todo tipo de manipulación de entradas, de trapitos y los convierte en delito penal", dijo en una conversación con Alejandro Fantino.

"La ley es buena y por una coma se trabaron", indicó la funcionaria nacional.

"Me da bronca porque nuestro equipo de diputados trabajó muy bien, espero que la saquen en febrero". Y reflexionó: Hay veces que la política es que no quieren que le vaya bien al que está gobernando", sentenció.