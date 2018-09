"La República enferma": ¿Qué hacer con la corrupción?

Como al menos una parte importante de los argentinos estamos preocupados por el fenómeno de la corrupción instalada en nuestro país, que se asemeja a una enfermedad que puede ser terminal y cuyas metástasis han invadido a partes importantísimas de la sociedad argentina, la cual ya venía arrastrando otras enfermedades y que sin temor a exagerar pensamos que pone en riesgo la supervivencia misma de la República como ya ha ocurrido en otros países americanos.

Pareciera que esta suma de enfermedades está dejando al país sin reservas o anticuerpos y es precisamente desde este punto de vista que intentamos estas reflexiones. Tratando de pensar sobre la salida mirando más al futuro que al pasado, no tratando de buscar responsables, ya que la averiguación y castigo de lo que pasó es tarea de los jueces, que repentinamente pareciera que arrepentidos de demoras de más de diez años, están tratando de encontrar a los corruptos y de aplicarles las sanciones penales que correspondan. Pero además de historiadores y cientistas sociales quienes deberán investigar las causas y motivos por los que llegamos a este estado de anomia.

Surge aquí la principal reflexión que nos preocupa, pensamos que aunque los jueces hagan su trabajo encontrando las pruebas necesarias y sentenciando a quienes corresponda no van a terminar con la corrupción. Seguramente terminarán unos cuantos corruptos presos pero la corrupción como enfermedad gravísima que afecta a nuestra sociedad y a nuestra República seguirá instalada y seguramente después de un tiempo en que los protagonistas corruptos se puedan sentir intimidados por las penas aplicadas van a volver a renacer como ocurre con las metástasis aparentemente extirpadas pero no curadas.

Este pesimismo deriva a su vez de estas tristes verdades: 1°- Según encuestas recientes aproximadamente el 30% de los votantes estaría dispuesta a aceptar la corrupción si esto significara, aunque sea aparentemente, su propio bienestar económico. El dicho popular típicamente argentino de “Roban pero Hacen” refleja con claridad este equivocado pensamiento que ignora que si estamos en problemas económicos se debe en parte a esta corrupción endémica que se ha robado dinero a través de cobros delictivos que por un canal u otro siempre provienen del Estado y que han privado a la población de no tener una cantidad aún no determinada de beneficios previsionales, calles, caminos, hospitales, equipamientos para servicios básicos, etc. Si esta parte importante de la sociedad piensa todavía de este modo estamos en problemas y el populismo que siempre promete regalar lo que no tiene lo va a utilizar con toda su fuerza para volver al poder y continuar su obra destructora.

En segundo lugar pensamos que las investigaciones judiciales en desarrollo han determinado que figuras importantes de la dirigencia política del país y una cantidad significativa de nuestros más grandes empresarios estén presos o con autos de procesamiento que los coloque más pronto que tarde en esa posición. De nada sirve que estos empresarios aparezcan como “arrepentidos”, que les permite ser excarcelados y esperar la sentencia en libertad, son empresarios muy importantes, algunos de magnitud internacional y que para más tienen a su cargo la construcción actual de importantes obras que seguramente no van a poder continuar, aunque es justo reconocer que el gobierno está buscando mecanismos legales para que las obras no se paralicen causando más retrasos y más desocupación. Si a esta dirigencia política y empresaria le sumamos el desprestigio en que han caído nuestras Fuerza Armadas, que desde 1930 venían realizando golpes de estado y que culminaron con una Dictadura sangrienta que el país todavía recuerda con dolor y que ha sumido a esta institución en un desprestigio aún no curado que la ha llevado a su total obsolescencia operativa y a la cual todavía no se le puede encontrar destino. No menor es también el desprestigio de la dirigencia gremial que ha sido eficiente compañero de ruta de todos los últimos gobiernos; que nunca se ha renovado, democratizado y que ha participado en importante magnitud de los hechos de corrupción, por lo cual importantes dirigentes se encuentran procesados y condenados. Por si todo esto fuera poco el desprestigio de la Iglesia enfocado principalmente en el abuso de menores realizados por sacerdotes en funciones de catequesis y educativas para el que parece no encontrar otra solución que el encubrimiento, más allá de la consternación y el dolor por sí insuficiente que dicen sentir sus principales dirigentes. Para más la Iglesia Argentina ha incursionado en política y por lo tanto está compartiendo el desprestigio que gran parte de la clase política posee en nuestro país. Ni siquiera las Universidades Nacionales están libres de sospechas. Algunas de ellas al amparo de la tan famosa como elogiable “Autonomía Universitaria” se han transformado poco a poco en una corporación que protege más los intereses interno que los de la comunidad a la que se deben. Paulatinamente han ido dejando de lado el principio de periodicidad en las Cátedras que establece como obligatorio el Concurso Público para cubrir cargos docentes. Algunas también y por intermedios de Fundaciones que tampoco son controladas adecuadamente, han tomado el camino de las “contrataciones” que las han acercado al camino de la corrupción. También han sobredimensionado carreras universitarias a todas luces poco necesarias en detrimento de otras que no lo son.

Aunque no todos estos sectores son iguales y aunque las generalizaciones siempre son injustas pensamos que con parte de una dirigencia política sospechada, procesada y condenada; con parte del empresariado y de la dirigencia gremial en la misma situación; con una Justicia que recién ahora reacciona; con una Iglesia y con algunas Universidades desprestigiadas; con casi una tercera parte de la población que acepta la corrupción la situación de la salud institucional de nuestra República es realmente grave y urgentemente hay que proponer soluciones y encontrar a los argentinos, que sin dudas son muchos, para luchar contra la corrupción.

De todos modos si algunos países europeos, después de soportar el nazismo y las dos guerras mundiales que sufrieron el siglo pasado y que dejaron más de 60 millones de muertos; con los principales sectores dirigenciales complicados con las atrocidades que se cometieron pudieron superarse, pensamos que también la República Argentina puede hacerlo.

Es necesario que ahora mismo se estudie en el país las reformas que hay que adoptar para que Nunca Más se instale la corrupción en la República. Si este gobierno ha prometido que la crisis económica que estamos viviendo será la última, los argentinos debemos proponer que esta crisis moral también será la última y sin importar los intereses que puedan sentirse lastimados hay que adoptar las medidas necesarias para lograrlo. Sin desconocer que en estos últimos tiempos se han realizado avances entre los que se destacan la sanción de la Ley del “arrepentido” que permitió que las investigaciones actuales se produzcan. Es evidente lo logrado en el sistema de contratación de obras públicas, pero es mucho lo que aún queda por hacer aunque algunos por intereses políticos o económicos se opongan.

La República Argentina aún tiene reservas morales y técnicas para estudiar y proponer las medidas que nos garanticen que quien sea que nos gobierne en el futuro no pueda caer en estos desmanejos que han empobrecido al país.

Pero si esto fuera insuficiente, las Naciones Unidas, bajo la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción de la que somos parte ofrece su ayuda con indicaciones precisas de las medidas a tomar para esta urgentísima tarea. No debe lastimar nuestro orgullo nacional acudir al apoyo de las Naciones Unidas que con su prestigio moral e intelectual ya está realizando tareas similares en otros países americanos como por ejemplo Guatemala.

Son importantísimas las tareas que realiza esta Organización en asistencia técnica, en recuperación de activos, en prevención, integridad de los poderes públicos especialmente el judicial, en educación. Se ha establecido el 9 de Diciembre como día internacional de la lucha contra la corrupción y se propone que internacionalmente se destaque lo que aun siendo simbólico tiene singular importancia.

Esta Convención propone soluciones, algunas de las cuales ya logradas en nuestro país, que deberíamos debatir y perfeccionar como son: a- Ley de pérdida de dominio; b- limitación de todas las reeleciones de todos los cargos electivos a dos periodos consecutivos; c- sistemas adecuados de contratación y adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; d- ingreso, capacitación y control del Poder judicial incluida la periodicidad de los nombramientos; e- publicidad de los actos de gobierno y de los patrimonios de los funcionarios y de sus cónyuges; f- incapacidad en la sucesión en el cargo electivo de parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguineidad; g- incapacidad para ser designado en el Poder Judicial ó en Órganos de Control a funcionarios públicos o Legisladores hasta 5 años después de terminado sus funciones o mandatos; h- modificación del Código Penal y Código Procesal Penal para tipificar nuevas conductas y agilizar los procedimientos. En Brasil los juicios por corrupción en todas sus instancias no pueden durar más de dos años. A diferencia, en nuestro país el juicio al ex presidente Carlos Menem lleva más de 23 años; está condenado a 7 años de prisión en dos instancias y aún así nuestra Corte Suprema le permitió ser senador nacional, cargo que aún ocupa gozando de inmunidad parlamentaria a todas luces inconstitucional y que los jueces no se animan a declarar; i- dejamos para el final la medida más importante de todas que es la educación en todos los niveles, primario, secundario y universitario para estudiar e investigar el tema de la corrupción, los daños que produce y las medidas a tomar para solucionarla. Sería una vergüenza que en el futuro esta temática no sea obligatoria en todos los niveles.

La tarea a desarrollar es tan importante y de tanta magnitud que grupos reducidos de voluntarios y entusiastas no podrán desarrollar en soledad y aislamiento, por lo que es necesario que todos los sectores e instituciones, públicas, privadas y de la sociedad civil se enfoquen y cooperen en el esfuerzo y contribuyan a su superación, así como lo ha hecho nuestro país en otras ocasiones históricas con los temas fundamentales como ocurrió con la defensa de los Derechos Humanos y la Integridad territorial.

Leopoldo Manuel Orquin

Roberto Marcello

Javier Passera