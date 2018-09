La CGT ratificó el paro general del 25 contra la política económica

El triunvirato de la CGT, formado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, ratificó hoy la convocatoria a un paro general para el próximo martes 25 de septiembre, en una reunión de Consejo Directivo celebrada en la sede de la central obrera.

"El paro es para que este gobierno escuche a los trabajadores y se rectifiquen las políticas económicas que nos trajeron hasta acá", aseguró esta tarde Daer al confirmar la medida de fuerza en la sede cegetista.

Al ser consultado respecto a si ese día, el 25 de septiembre, iba a haber transporte público, señaló: "Los trabajadores del transporte son trabajadores como el resto, y así como no habrá actividad en garajistas, sanidad e industriales, tampoco habrá colectivos, trenes y subtes".

"Los compañeros quieren hacer su reclamo a este gobierno que insensiblemente no escucha a los sectores que le estamos pidiendo que así no se puede seguir", agregó.

El triunviro de la central obrera también consideró que "con estos acuerdos con el FMI el gobierno se ata de manos, pero no ata a la sociedad y a los trabajadores, para que podamos reivindicar nuestra queja".