Kuczynski a MDZ: "La Justicia en Latinoamérica es inestable"

A un día de que se diera a conocer la anulación del indulto a Alberto Fujimori por decisión de la justicia peruana, el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski habló con MDZ y cuestionó la decisión. Kuczynski indultó a Fujimori en diciembre del 2017 y aseguró que lo hizo "de acuerdo a lo que establece la Constitución". En este sentido, subrayó que la anulación responde "a cuestiones más políticas que jurídicas" y adelantó que está "seguro de que los abogados de Fujimori apelarán la decisión".

El había estado en la cárcel casi 12 años. Estaba en mala salud y fue un indulto humanitario que se dio siguiendo los reglamentos

"Nosotros discrepamos con la decisión porque el indulto fue dado de acuerdo a lo que establece la Constitución", aseguró Kuczynski y desmintió que se haya tratado de una decisión negociada para recibir apoyo político. "No es verdad que se negoció el indulto. Se estaba tramitando desde hace tiempo y espero que la Justicia de Perú tenga la posibilidad de rever su decisión", manifestó.

"Estamos viendo un sistema judicial demasiado influenciado por la política", agregó el expresidente e hizo extensivo ese análisis a la Justicia de toda la región. "Lo que me pasa a mí es un buen ejemplo. Me acusan de cosas que no han podido demostrar luego de meses de mi destitución", subrayó.

La Justicia en América Latina

Según expresó en el programa "Otra Manera" por MDZ Radio, es irónico pero el país más estable jurídicamente es Colombia. "El problema en América Latina en general ha sido la politización de la Justicia", destacó, entrevistado por Gabriel Conte y Santiago Montiveros.

Odebrecht

Sobre su situación judicial, se mostró confiado de que no será detenido porque sus únicos vínculos con Odebrecht tienen que ver con contratos contraídos por socios suyos para servicios de ingeniería financiera.

"Yo tenía una empresa en Miami hace muchos años y uno de los socios de esa empresa, cuando estaba yo afuera, firmó contratos de ingeniería financiera con Odebrecht. Contratos legales con comisiones correspondientes. Lo hemos explicado en parlamento y tenemos confianza de eso. Odebrecht a mi no me ha dado un centavo para favorecerlo ni para contrataciones importantes aquí", subrayó.

Su sucesor

Por último, Kuczynski mostró su apoyo a la gestión del actual presidente de Perú Martín Vizcarra. "Vizacarra era mi vicepresidente primero y sigue con la misma línea de mi gestión de gobierno. La segunda vicepresidente es parlamentaria y está muy dispuesta a ayudar al gobierno. Cambiaron los ministros, pero por quienes eran viceministros. Estamos en la misma línea", explicó.

Escuchá el podcast de la entrevista completa: