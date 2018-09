Kerchner explicó el porqué de su 'pirueta' en público

El ministro de Economía Martín Kerchner explicó el significado que tuvo la 'vuelta carnera' que protagonizó durante su disertación en el Congreso Provincial de Emprendedores que se realizó ayer en el escenario del Arena Maipú.

Durante una entrevista con el programa Radioactivas, de MDZ Radio, Kerchner señaló que se trataba de una "charla motivadora" donde hablaba sobre las cualidades que debe tener un emprendedor: "Conté como experiencia personal que tengo hijas, soy contador, que fui profesor de artes marciales e instructor de la policía, y en ese ámbito expliqué que lo más importante es tener actitud, visión y pasión para emprender, el verdadero emprendedor es el que sabe caerse más veces y levantarse muchas más, porque la persistencia es una de sus características".

"Es como cuando uno en la calle se tropieza y se mueve en cámara lenta para evitar caerse y, por evitarlo, se termina rompiendo todo, entonces lo mejor es saber caer porque uno se levanta rápido y sigue. En ese contexto fue la pirueta". añadió.

Sin dudas que su pasado como instructor de artes marciales y entrenador de cadetes en la Escuela de Policías de la provincia le otorgaron agilidad física que demostró en el escenario. "El entrenamiento tiene que ver con aprender a caer, es casi como andar en bicicleta", indicó.

De todos modos, entre risas, Kerchner reconoció que su estado físico actual no es el óptimo: "La contextura me está mostrando que no estoy entrenando mucho".