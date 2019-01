Kerchner bancó el Mendotran y pidió colaboración para corregir errores

Luego de recorrer las obras de ampliación en el Hospital Central, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía Martín Kerchner dedicó varios minutos a defender la implementación del Mendotran. El funcionario aseguró que era necesario el cambio en el sistema de transporte y reconoció que "no es fácil". "Hay que ir corrigiendo los errores que se van planteando y eso es lo bueno de tener un gobierno que toma decisiones y hace lo que tiene que hacer", aseveró Kerchner.

El funcionario criticó la utilización política que la oposición ha hecho del tema y destacó que "lo importante es tomar la decisión de hacer y no quedarse en la fácil de dejar pasar el tema al próximo gobierno". "De los mendocinos depende diferenciar entre avanzar -con traumas y complicaciones que eso implica- o dejar pasar la oportunidad de ir hacia un transporte sustentable que necesitábamos a gritos, como ocurrió en 2014 cuando se venció el plazo y no se hizo nada", remarcó en referencia a la decisión del gobierno de Francisco Pérez de postergar la licitación del nuevo sistema de transporte.

La concesión del transporte público venció en 2014. En 2015 el exgobernador Francisco Pérez iba a licitar el nuevo sistema, pero el proceso se frenó por pedido expreso del actual gobernador Alfredo Cornejo.

Para Kerchner, lo que se está viviendo con el Mendotran es comparable a lo que generó hace tres años la implementación del ítem aula. "El cambio genera problemas, pero quiero poner como ejemplo el ítem aula. Al principio fue muy conflictivo el proeceso de implementación, pero hoy todos los mendocinos sacamos pecho de que nuestros niños tienen 180 días de clase", manifestó.

En este sentido, se mostró optimista de que en el futuro el Mendotran será recordado como un cambio positivo. "Uno no aprende a correr ni caminar en la vida sin antes gatear. Necesitamos que la población nos siga marcando los errores y falencias para mejorar el sistema", deslizó.

Por otro lado, señaló que a la hora de tomar la decisión de avanzar con la transformación del sistema de transporte público no se especuló sobre la conveniencia política y cómo podría repercutir en las elecciones. "Si uno está pensando en gobernar y toma las medidas por los votos que sumaría o restaría, no cumple con el juramento que hizo cuando asumió: prestarle el mejor servicio que se pueda a los mendocinos. Seguramente hay mucho para mejorar, pero si por algo se va a recordar a esta gesttión es porque no tuvo dudas de avanzar en los grandes cambios que se reclaman desde hace décadas", argumentó Kerchner.

"Hace 30 años que se reclamaba un nuevo sistema de tranposte. Yo les pido a los mendocinos que sumemos al futuro y no al pasado. El futuro es corregir errores y para eso necesitamos que los ciudadanos los marquen y nos ayuden", concluyó el ministro que coquetea con una precandidatura a la gobernación.

Pero más allá de las versiones que lo dan como uno de los preferidos por Alfredo Cornejo para sucederlo en el poder, Kerchner advirtió que por el momento solo tiene tiempo de ocuparse de su trabajo como ministro y no le dan las horas para pensar en candidaturas.