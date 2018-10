Juicios abreviados: así funciona la reforma que permite condenar asesinos en menos de 30 días

Las estadísticas que maneja la Corte provincial son muy auspiciosas con respecto al impacto que han tenido las reformas impulsadas para dotar de mayor celeridad a la Justicia mendocina. El caso testigo es el de los juicios abreviados: desde el 14 de febrero -el día que entró en vigencia la ley 9040- hasta el último día hábil de septiembre, el 24% de las audiencias de prisión preventiva terminaron con acusados condenados a través de esta modalidad. Es decir que en menos de un mes las causas cuentan con sentencia firme y se pone en marcha la ejecución de la pena para los imputados.

Esto es posible gracias a que a partir de la ley 9040 las audiencias son multipropósito, lo cual permite que en la misma audiencia de prisión preventiva un acusado pueda asumir la responsabilidad de los hechos por los que está acusado. Así, al declararse culpable, se le abre la posibilidad de acordar una pena menor con el fiscal, con el asesoramiento de su abogado defensor.

Desde el 14 de febrero al 28 de septiembre se llevaron a cabo 797 audiencias de prisión preventiva en los tribunales provinciales. En un 24% de esas audiencias se llegó a una resolución a través de un juicio abreviado.

En diálogo con MDZ, el ministro de la Suprema Corte José Valerio, uno de los principales impulsores de la reforma, destacó los beneficios económicos y logísticos que ha tenido. "El nuevo sistema es eficaz y efectivo. No sólo se ahorra dinero sino también tiempo. Se trata de no llegar a la etapa de debate innecesariamente cuando las pruebas son contundentes. El sistema también beneficia a los acusados, que pueden acceder a los beneficios de los condenados (trabajo, estudio) desde un primer momento y no tienen que esperar hasta el juicio en condición de procesados", explicó el magistrado.

Los casos

Entre los casos que tuvieron una rápida resolución gracias al juicio abreviado se destaca el asesinato de Fernando Juncos (28), ocurrido en el barrio La Favorita a fines de agosto. Juncos fue ultimado de un disparo por Mariano López Moya, quien se entregó horas después luego de que se produjera una pueblada en contra de sus familiares. Los vecinos, amigos y familiares de la víctima incluso quemaron varias viviendas y provocaron incidentes con las fuerzas de seguridad. López Moya asumió la responsabilidad del hecho y acordó 17 años de prisión en un juicio abreviado que se llevó a cabo justo un mes después del hecho.

Otro juicio abreviado que sirve para retratar las ventajas del nuevo sistema es aquel en el que fue condenado Jorge Bordón, uno de los administrativos imputados por los abusos ocurridos durante años en el Instituto Próvolo. En la audiencia preliminar en la que se tenían que fijar las pruebas y establecer una fecha para el juicio, Bordón se quebró, aceptó su participación en al menos 11 abusos y acordó una pena de 10 años de prisión.

Cómo se realiza la negociación

"Los fiscales tienen directivas generales de la procuración y fiscales en jefe que dan las directivas particulares para cada caso. Además el propio fiscal tiene su criterio. En base al hecho se calcula cuánto sería la pena de llegar a debate y en función de eso se le hace una oferta al acusado, que nunca será la pena máxima", explicó Valerio.

Tomando como ejemplo un homicidio simple, que contempla penas de entre 8 y 25 años, el fiscal intentará que la pena sea lo más alta posible, pero por lo general no superará los 20 años. En el marco de la negociación, el abogado defensor intentará que se contemple que el acusado no tiene antecedentes, que es joven, que tiene familia y muchos otros factores que pueden influir para bajarle la pena. En tanto el fiscal hará hincapié en la gravedad del hecho y en la contundencia de las pruebas en contra del acusado, por ejemplo, hasta acordar una pena que satisfaga a ambas partes.

"Una vez que se llega a un acuerdo, en la misma audiencia el acusado tiene que aceptar la responsabilidad por todos los hechos de los que lo acusan. El juez lee la acusación y el imputado se declara culpable de manera oral, aceptando que los hechos sucedieron como figuran en la acusación", indicó el ministro de la Corte.

En este sentido, el fiscal puede "adaptar" en parte estos hechos de acuerdo a una calificación que contemple una pena menor, de acuerdo a lo negociado con la defensa. Por ejemplo, un robo consumado se puede convertir en robo en grado de tentativa en el abreviado.

"Al llegar a un acuerdo, las partes renuncian a la posibilidad de apelar, el caso ya queda con sentencia firme. No va a la Corte, no hay gasto de papel, se ahorran muchas horas hombre que los fiscales pueden utilizar para investigar otras causas", destacó Valerio.

El caso Próvolo

En casos como el de los abusos ocurridos en el Instituto Próvolo, en el que hay varios imputados con distintos niveles de participación, generalmente se comienza ofreciendo el juicio abreviado a aquellos acusados que tienen participación secundaria o que no formaron parte de todos los hechos, como fue el caso de Jorge Bordón, quien aceptó su participación en 11 abusos y acordó una pena de 10 años de prisión.

"De esta manera se ahorra mucho tiempo porque en el juicio hay que desentrañar la responsabilidad de cada uno de los imputados. El abreviado se anticipa y resuelve problemas", añadió Valerio.

Consultado sobre si el hecho de que uno de los imputados se "quiebre" puede utilizarse para presionar al resto, el ministro de la Corte consideró que son "personas adultas y capaces que pueden tomar sus propias decisiones".

Y agregó: "El Ministerio Público Fiscal va a tratar de utilizar la admisión de culpabilidad de uno de los acusados como argumento, no para presionar. Lo mismo ocurre en el sentido contrario, si por ejemplo se suspende el juicio a prueba de un imputado, la defensa inmediatamente va a agarrarse de eso para que se aplique al resto. Cada una de las partes utiliza el argumento en beneficio propio", completó el juez de la Corte.

"Lo que se busca es que no fracasen las audiencias y tratar de que si hay un planteo de juicio abreviado se haga en la misma audiencia, inmediatamente después. Queremos evitar la burocratización y la pérdida de tiempo. Cuanto más rápido se resuelve una causa mejor. El expediente tiene que desaparecer y los jueces deben tomar contacto con la causa en la misma audiencia, escuchando a las partes y resolviendo en ese momento. Esa es la etapa que estamos impulsando ahora junto a la despapelización", cerró Valerio.

Estadísticas de las audiencias de prisión preventiva efectuadas entre el 14 de febrero y el 28 de septiembre: