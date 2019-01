Jubilados argentinos: El FMI quiere subir la edad y pagar menos

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional presentó un documento técnico titulado “The Future of Saving: The Role of Pension System Design in an Aging World” (“El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”), en el que analiza una situación que en algunos países comienza a ser problemática.

Aunque el documento no corresponde a una emisión oficial del fondo sino a un escrito presentado por seis de los técnicos que trabajan para el organismo, el elogio del subdirector gerente del FMI, David Lipton, le da un relevancia especial.

Según detalla el informe en su página trece, tanto Argentina como Brasil deberían “aumentar la edad jubilatoria a la vez que también deberían reducir los montos que le pagan a los beneficiarios”.

El informe toma como ejemplo la decisión que tomaron otras naciones en crisis y afirma que “para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas previsionales” y detalle que entre las modificaciones hubo “aumentar la edad de jubilación, ajustar las normas de elegibilidad o reducir el tamaño de las pensiones ajustando las fórmulas de beneficios”.

Según detallaron los técnicos del organismo de crédito internacional, “muchas de estas reformas paramétricas han mejorado la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de pensiones”, afirmaron.

Aún el presidente Macri, quien, en su momento, pidió que todo el país se enamore de Lagarde, no se pronuncia al respecto.