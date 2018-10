Interna en la Corte: Lorenzetti apuntó contra Rosenkrantz

El ex presidente del máximo tribunal acusó a su sucesor de provocar un "clima de tensión" por ordenar severos cambios en el portal de noticias del Poder Judicial. "No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", señaló el juez en una carta.