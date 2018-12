Intendentes peronistas fueron a la Corte por la reelección

Cuatro intendentes peronistas presentaron esta tarde un recurso de inconsitucionalidad contra el decreto del gobernador Alfredo Cornejo que promulgaba el límite a la reelección de intendentes. Jorge Giménez, de San Martín, Roberto Righi de Lavalle, Emir Félix de San Rafael y Martín Aveiro de Tunuyán esperaron a último momento para presentar el escrito, ya que el plazo para hacerlo vencía hoy.

La Corte tiene poco tiempo para decidir sobre el tema, ya que está apremiada por el comienzo del calendario electoral.

La tormenta política comenzó a fines de noviembre, cuando Cornejo publicó un decreto que promulgaba la enmienda del artículo 198, que limita las reelecciones de los intendentes mendocinos. Desde ese momento, hace exactamente un mes, el PJ comenzó a planear una estrategia para evitar que se formalice la promulgación. Algunos, como Félix, hasta se comenzaron a candidatear para otro mandato, algo, por ahora, prohibido.

Tras la presentación, que recayó en la Sala II de la Corte, el PJ emitió un comunicado: "Compartimos el criterio de limitar las reelecciones de los intendentes, como así también de los concejales y legisladores. Pero esa limitación debe ser conforme lo establece nuestra Constitución".

"Por esa razón no se promulgó la enmienda constitucional y no se incorporó al texto de nuestra constitución. Ese también fue el motivo por el cual no se limitó la reelección de los intendentes en las dos elecciones ejecutivas provinciales y municipales de 20011 y 2015", agregaron.

Si bien en un comunicado hacían referencia a Cornejo, y lo criticaban por desconocer "la voluntad de todos los mendocinos que en el referéndum del año 2011 rechazaron expresamente modificar el artículo 221 de la constitución, que buscaba cambiar la consideración de electores por votantes, para aprobar cualquier modificación a la Carta Magna provincial", en una versión posterior no hacían referencia al gobernador por nombre.

"El Poder Ejecutivo actual, que asumió el gobierno en Diciembre de 2015, toma la decisión de promulgar la norma a pocos meses de iniciar el proceso electoral, a sabiendas de las consecuencias políticas dañosas que su accionar producirían", indicaron.

"El Decreto es claramente inconstitucional porque su motivación y argumentos están dados por la “interpretación” forzada de los resultados del referéndum del año 2009, que es contraria a lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Provincial, al fallo Falaschi, y al referéndum de la enmienda constitucional prevista en Ley 8252, que es la del 2011", argumentaron.

Finalmente, tacharon a la promulgación de "ilegítima y arbitraria", y reclamaron que se siga "el procedimiento que corresponde".

El comunicado completo