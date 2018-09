Ilardo le dijo "bandido" y Marcelino Iglesias celebró "que haya agarrado un diccionario"

En el mes de febrero, el diputado Lucas Ilardo (Unidad Ciudadana) denunció irregularidades en la decisión de la Municipalidad de Guaymallén de terminar su contrato con la ART Liderar para gestionar el sistema de autoseguro. Este miércoles, el legislador organizó una conferencia de prensa en la que informó que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sacó un dictamen que confirma la ilegalidad de la maniobra realizada en Guaymallén y calificó de "bandido" y "desfachatado" al intendente. "Me alegro de que Ilardo haya tomado un diccionario para ilustrarse un poco", retrucó Marcelino Iglesias.

"A Marcelino su soberbia le impidió ver lo que estábamos denunciando. Ahora la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sacó un dictamen diciendo que no entrega permisos provisorios y que los empleados de Guaymallén no tienen cobertura", sostuvo Ilardo al ser entrevistado en la Legislatura.

"Es un bandido que a hace negocios a costa de los trabajadores. Lo que hemos hecho es sacarle el antifaz. Hay 3.500 empleados sin cobertura laboral", sostuvo el diputado. Incluso, agrega que aunque las intenciones del intendente hayan sido mejorar la cobertura de sus municipales, "en el enojo cometió un delito". "La SRT dejó claro que en el procedimiento hacia el autoseguro tiene que estar contratada una ART", explicó.

En parte, esto fue reconocido por el jefe comunal, quien en las últimas semanas llamó a licitación para contratar una ART pese a que su plan era prescindir de ella. La forma que había diagramado Iglesias para ir al autoseguro sin dejar desprotegidos a sus empleados no era compleja, pero no contaba con el aval de la SRT. Específicamente, se contrataron los servicios de OSEP, el seguro de accidentes de Nación Seguros (Banco Nación) y el resto de las prestaciones las cumplía el municipio.

"Iniciamos expediente para autoseguro en la SRT, pero ahora nos aclaran que para llegar a ese estado debemos marchar de la mano de una ART", admitió.

De todas maneras, el intendente de Guaymallén negó que los trabajadores hayan dejado de tener cobertura sino que a su criterio tuvieron "mayores y mejores prestaciones".

"La Justicia definirá si en lo jurídico esto no cumplía con la ley. Yo tengo la conciencia tranquila de que mis trabajadores estaba mejor que antes. Antes tenían ART y los atendían más o menos", argumentó.

En cuanto a los dichos de Ilardo, Iglesias dijo haberse divertido con las expresiones del legislador y no escatimó en chicanas.

"Me alegro de que Ilardo haya tomado un diccionario para ilustrarse un poco. Pero las cosas que me dice no me hacen mella porque hay que tomarlas de quien viene. Ha perdido la memoria y recuperado el habla. No vieron los bolsos de que circulaban cerca de ellos con sus adorados líderes y ahora son preciosistas de lo jurídico….cambios de tiempo", concluyó.

La denuncia del kirchnerismo

En febrero del 2018, el diputado Lucas Ilardo puso en duda la legalidad de las intenciones de la Municipalidad de Guaymallén de funcionar sin ART. En concreto, señaló que si bien están de acuerdo con la posible conveniencia de un autoseguro, el camino elegido por el intendente Marcelino Iglesias no era jurídicamente viable dado que dejaba sin cobertura a 3.500 empleados.

"Al parecer, algo de razón nos asistía ya que el municipio llamó a licitación pública 1159/2018 por el expediente 12083/S/2018 con el fin de contratar una ART, con un presupuesto de 78 millones por un año, sobre una Masa Salarial estimada en 79 millones para 3520 trabajadores, por lo tanto el promedio mensual es de 6,5 millones por mes", manifestó.

"La conducta temeraria, irresponsable y altanera de Marcelino Iglesias, quien no va a poder atribuir su accionar al error o desconocimiento, ya que desde un primer momento le hicimos saber de la infracción que se estaba cometiendo y los peligros que la situación podía acarrearle tanto en lo político como en lo penal. No obstante, su respuesta fue con la soberbia que lo caracteriza, con insultos y descalificaciones", concluyó.