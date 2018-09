Ignacio Fidanza: "Los funcionarios de Macri están para momentos de bonanza"

El director del portal La Política Online (LPO), Ignacio Fidanza, publicó ya el viernes pasado que Luis Caputo se alejaría del Banco Central de la República Argentina. Tras el análisis en la columna "Vermú" del programa "Otra Manera" por MDZ Radio, hablamos con Fidanza.

- Dato político de adentro mata a cualquier especulación y a los chantas. ¡Qué gol que metiste el viernes Ignacio Fidanza! ¿Qué venía pasando no dentro del Banco Central sino en el equipo económico, entre Caputo y Nicolás Dujovne?

- Ahí hay una interna muy dura, pero en realidad el tema los excede, porque en realidad es con el FMI (Fondo Monetario Internacional). Está Dujovne totalmente alineado con el FMI y Caputo enfrentado por la discusión sobre la política monetaria, básicamente sobre el uso de los dólares que el Fondo le giró a la Argentina. Caputo perdió esa pelea y se suma un componente personal importante, que fue el escrache que sufrió acá en un restaurante en donde la mujer le dijo: Bueno, basta. Vámonos".

- Es decir que hay razones personales, pero vinculadas a la función pública. Como que "no se la banca" estar en la exposición.

- Exactamente. Es muy bueno esto que decís y es una característica del gobierno de Macri. En general los funcionarios están para los momentos de bonanza. Cuando hay que defender políticas impopulares o decisiones duras, si te fijás, me parece nadie. Y cuando la política entraña un costo personal, se van.

- El viernes contabas que ya había habido una amenaza de renuncia de Caputo. ¿En dónde la hizo, en qué contexto sucedió?

- El viernes renunció. Macri lo retuvo. El viernes Cañorero, que era su vicepresidente, se ofreció para ocupar el lugar y Macri le pidió que se quedara hasta que se anuncie el nuevo acuerdo con el Fondo y hoy se detonó esta salida. No aguantó hasta que se anunciara el nuevo acuerdo. Detrás de todo esto hubo una serie de pasos desafortunados del Gobierno. Recordá cómo empezó: el primer mensaje de Macri en donde anuncia que el Fondo manda todos los desembolsos y luego se supo que eso no estaba cerrado. Eso lo empujó Caputo para llevar tranquilidad a los mercados en contra de lo que decía Dujovne que opinó: "No podemos ser tan impresentables de anunciar un acuerdo que no tenemos cerrado". Esa fue la primera crisis. La segunda fue la semana pasada, cuando dejaron filtrar la información de que habría un fondo extra de 20 mil millones de dólares y Dujovne dijo en off que no, que iban a ser entre 3 mil y 5 mil millones.

- Hay dos cosas complicadas del Gobierno: por un lado la torpeza de anunciar cosas que no pasan, o que pasan al revés; y por el otro lado, la gestión. Me peocupa más esto último, que fracase, que se apoyen en personas y países y funcionarios equivocados. ¿Cómo viene la situación con el Fondo, en concreto?

- Allí tenés un problema: hay tres países muy importantes que son Francia, Alemania y Holanda que en momento son los que están en una posición muy dura con Argentina en el FMI a través de sus directores, pero por tres motivos distintos, que tienen una raíz común: las promesas inclumplidas del gobierno de Macri. En el sector de Alemania hay un conflicto que va a empezar a trascender que es por los contratos por las nuevas centrales nucleares que Macri finalmente -siguiendo lo de Cristina- le está cediendo a China. Eso fue parte de swap que fue firmado ayer y deja afuera a proveedores alemanes de esa tecnología. Con Francia hubo incumplimientos de contratos acordados en su momento para material vinculado a la defensa, básicamente, unas lanchas especiales. Entonces, va arrastrando distintas molestias que ahora le están cobrando en el directorio del Fondo. Por eso, este balde de agua fría de ayer de decir: "No son 20 mil millones,; con suerte vana ser 3 mil a 5 mil millones más".

- Hace no más de tres meses, cuando se fue (Federico) Sturzzenegger se decía que Caputo iba a ser el hombre de Dujovne en el Central. Y ahora aparece nuevamente una persona vinculada con Dujovne que lo vaa reemplazar. ¿Qué garantías hay de que un hombre de Dujovne no se transforme en un "anti Dujovne"?

- Caputo nunca fue de Dujovne. Caputo era de Caputo y tenía relación directa con Macri. En todo caso, fue un hombre de Macri en el Central. El nuevo presidente del Central (Guido) Sandleris, es amigo de Dujovne, es cierto, pero por arriba de ellos dos está la figura de Marcos Peña. Entonces, Dujovne reporta a Marcos Peña igual que Sandleris. Esto es otra paradoja, porque recordemos que hace dos o tres semanas, cuando fue ese fallido cambio de Gabinete, detonó porque se habló seriamente de la salida de Marcos Peña, "resistido por el mercado", "por el gratualismo", etc., y hoy termina internamente teniendo un control del área económica que no tuvo en todo el gobierno de Macri.

- Recién hablabas de cosas concretas y prácticas: de eso se trata la política. Negociar, hablar, dar cosas a cambio para recibir favores. La Argentina tiene un gran respaldo de Donald Trump en el FMI y vos marcabas muy bien a estos tres países que no consiguen una negociación clara con Argentina, que son Francia, Alemania y Holanda. ¿No haría falta un negociador mejor en la Cancillería? ¿Digamos, aquella salida elegante que se pensaba para Marcos Peña no terminará siendo una necesidad?

- Estoy mil por mil de acuerdo con vos y te agrego un tema: en Brasil es muy probable que sea presidente (Fernando) Haddad, que es el candidato de Lula. Hoy ya está primero en todos los escenarios de balotajecon "(Jair) Bolsonaro. Macri con el PT y el partido de Lula tiene una malísima relación. Es nuestro principal socio comercial, es un socio importantísimo para la Argentina y no hay nadie tendiendo puentes. Algo parecido a lo que pa´só en México con (Andrés Manuel) López Obrador. Casi enseguida se enteran de cosas que son previsibles cuando salen en la tapa de los diarios. No tienen vínculos. Estamos hablando de las dos economías más importantes de Latinoamérica. Estamos hablando de dos gobiernos de izquierda con los que Macri no tiene ningún vínculo.

- ¿Cómo queda la situación en medio de tanta fragilidad?

- La fragilidad me parece que es total. Los mercados sacan cuentas por lo que no los podés engañar con pavadas. El swap con China de 9 mil millones con China es una contabilidad creativa que hacen para disimular que los 20 mil millones extra no están. La situación de fragilidad sigue porque no se ha resuelto el tema de fondo que es financiamiento desde acá ghasta el final del mandato de Macri.

