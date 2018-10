Hugo Moyano no quiere a Urtubey en el PJ: "Es de Cambiemos"

Hugo Moyano se refirió este lunes al armado del peronismo de cara al 2019 y criticó la presencia del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey en la mesa de negociaciones. "Urtubey representa a la oligarquía del peronismo, es más de Cambiemos. Con él no me sentaría para nada, pero con el resto podría conversar", señaló el sindicalista.

"El peronismo tiene que estar todo junto, y de ahí sacar al que más votos tiene; si no, se está trabajando para que el Gobierno continúe con políticas de hambre y miseria como las que lleva adelante", agregó.

El miércoles pasado Sergio Massa, Juan Scharetti, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey mantuvieron un encuentro con la consigna "una alternativa para la Argentina".

Pero ese no fue el único tema del cual habló Moyano. También se refirió a la renuncia de Juan Carlos Schmid al triunvidato de la CGT.

"El tendrá los motivos. Estaba con problemas de salud. Estuve hablando con él y me dijo que estuvo internado. No se encontrará cómodo ni debe ser cómodo estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo. Sentía la incomodidad de estar ahí y tomó la decisión", indicó el líder sindical en diálogo con radio La Red.

Schmid llegó al triunvirato de la CGT en 2016 de la mano de Moyano, a quien siempre estuvo ligado, incluso en el último tiempo, cuando se suponía que estaban distanciados.

Tras la renuncia, en el Gobierno creen que Schmid continuará los pasos de Pablo Moyano y se unirá a un frente más radicalizado junto con la CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, Sergio Palazzo y grupos piqueteros y sociales. Es más, allegados al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, indicaron a este medio que la renuncia del sindicalista es "para forzar la elección de una nueva conducción, en línea con lo que pide Moyano".