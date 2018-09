Hugo Moyano: "Si presionar sirve para que paguen, entonces apretamos"

En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN el lider camionero Hugo Moyano dijo que durante el kirchnerismo hubo corrupción "como en todos los gobiernos".

"En el kirchnerismo tiene que haber habido corrupción, como hubo en otros y como hubo en todos los gobiernos, y esto no lo digo yo, lo dice la gente", dijo el sindicalista al referirse a la administración anterior.

Hablando de los cuadernos de la corrupción, dijo que "por supuesto que quiero que se investigue, como quiero que se investiguen los 70 mil millones que faltan del Correo cuando el padre de Macri era el dueño, o las camionetas que se armaban en Uruguay...".

Al ser consultado si tenía una actitud de patotero, dijo que "si presionar sirve para que se pague lo que los trabajadores tienen que cobrar por ley, entonces apretamos, pero después él lo acomoda como quiere y solo se ríe de esos chistes que le hace el doble, que no hacen reír a nadie...".

Sobre la administración de Macri y su frase en la que aseguró que "Macri quiere rajarse", señaló: "Está haciendo todo mal, y entonces como es un niño bien y no está acostumbrado a que no le hagan caso, en una conversa que tuve alguna vez dije eso, pero porque hace todo mal y la gente está cansada, la gente ya no aguanta más".