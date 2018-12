Henríquez, sobre el acuerdo paritario: "Fue una decisión inédita"

Sebastián Henríquez, Secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) habló esta tarde sobre el acuerdo paritario alcanzado con el Gobierno, y destacó que nunca antes se había alcanzado un consenso igual con las escuelas a la hora de votar.

"La decisión la tomaron las escuelas. Fue una decisión inédita en términos de la mayoría conseguida, porque 15 departamentos votaron por la aceptación, y 3 por un cuarto intermedio. Ningún departamento votó por el rechazo", destacó el sindicalista en diálogo con el programa Cambio de Aire de MDZ Radio.

Antes de que se alcanzara el acuerdo, el gobernador Alfredo Cornejo había hecho especial hincapié en que durante sus años como gobernador, el único sindicato con el que no había podido alcanzar un acuerdo era con el SUTE. Henríquez alzó el guante de la acusación, y señaló que "El SUTE es una mediación. Quien acepta o rechaza [los acuerdos] son las escuelas".

Luego de dar detalles de los pormenores que llevaron a la aceptación del último ofrecimiento gubernamental, Henríquez indicó que "en otras condiciones", como con un sindicato "más organizado", no hubiera firmado este acuerdo.

Sobre las consecuencias políticas que la firma del acuerdo tendrá dentro del SUTE, Henríquez reconoció que la oposición a su sector le recriminará que le haya aceptado el acuerdo a Cornejo durante su último año de gestión, pero destacó que "de los 7 departamentos que controla esa oposición, cuatro aceptaron la propuesta".

Consultado sobre si corría peligro el comienzo de clases, Henríquez indicó que "el tema no es si arrancan o no arrancan las clases. Las clases pueden arrancar y haber conflictividad todo el año, o hacer paro y que fracase". De todas maneras, adelantó que, por ahora, no hay ningún peligro de que se retrase la vuelta a la escuela.

