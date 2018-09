¿Hay un "tapado" de Cornejo para sucederlo en el cargo?

LA INTENSIDAD. Si alguien quería conocer una semana de actividades intensas, pues que agende y pretenda revivir la pasada. Tras un fin de semana de terror en materia política y económica, todo se trasladó a Mendoza.

- Los ministros que ya iban a dejar de serlo porque durante el fin de semana se les achicó la estructura, tenían que venir al encuentro del G20 y explicarles a ministros de otras partes del mundo (que seguían siéndolo) qué demonios está pasando aquí. Todo, además, bajo el temor de que una vez más el dólar se disparara (cosa que no sucedió) y que el FMI le diera vuelta la cara a Nicolás Dujovne (y que por fortuna o habilidad, ya se verá, tampoco pasó). - El fin de semana un radicalismo dirigido por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo se sintió maltratado en la Residencia Presidencial de Olivos a la que no fue el principal anfitrión, el "residente presidencial", Mauricio Macri, que dejó todo en manos de Marcos Peña, el jefe de Gabinete al que todos (pero todos) fueron a quitarle el cargo y que salió fortalecido. - El lunes después de eso, Cornejo se enteró por versiones y no por canales formales, que Macri tenía pensado llegar a Mendoza. Pero la Provincia no manejó detalles de la visita sino hasta último momento. Antes que él, lo supieron todo sectores empresariales que habían sido contactados desde la Presidencia (y aquí muchos ven la venganza de Peña) para armar su visita que, al final, se concretó y posaron juntos y sonrientes, aunque Cornejo bostezó más de una vez mientras Macri hablaba. - Además, una maratón de economistas de todo el país se reunieron aquí. Fue por la 39 convención del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas, que trajo -a pesar de todo y contra viento y marea- nada menos que al presidente del Banco Central, Luis Caputo. que se había bajado del avión a Washington con Dujovne y que aquí desmintió peleas y calmó a influyentes CEO y administradores de fondos internacionales. El cierre estuvo a cargo de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior que había ofrecido su renuncia el fin de semana anterior en prenda de amor por la unidad de Cambiemos. - Y además, la prensa le preguntó al presidente en su visita a Mendoza sobre los dislates de Elisa Carrió, que arma y desarma con tan solo un iPhone cerca suyo y acceso a su cuenta de Twitter. Macri se hizo el distraído y, entre bostezo y bostezo, Cornejo se despabiló y sí le contestó: le disminuyó la estatura política y le quitó rigor a las críticas de la dueña de la Coalición Cívica. Por supuesto, llamó luego a la unidad y a ponerle el hombro a la gestión, a sabiendas de que Carrió no está en ningún puesto de gestión concreta. Zorro.

PARADOJA: DESGASTADO PERO FORTALECIDO. Los observadores empresarios y políticos ven que Alfredo Cornejo está desgastado por su condición de presidente de una UCR en la que todos parecen pensar distinto y que funciona tracción a discrepancias internas. Pero lo ven fortalecido por haber gestionado bien. Cornejo les puede decir a todos que ya hizo lo que la Nación no ha hecho aunque quiere hacerlo. Eso se le reconoce. Y ago más: a un Cornejo al que se veía yendo a la Cámara de Diputados, dándole fuerza a la boleta de 2019 como candidato a diputado nacional para luego buscar presidir a Cámara, ahora se le presenta otra posibilidad. Es que aquello estaba atado a la hasta hace poco irrefutable reelección de Macri. Pero ahora hasta dentro del PRO están viendo que a Macri hay que contarle los años como a los perros y que pronto podría vencerse su tiempo político, en función del esfuerzo que le está llevando conducir el país y a alianza. Entonces, ya hay quienes dicen que Cornejo puede optar por ser precandidato a Presidente. O a vice. No se lleva bien con María Eugenia Vidal pero tampoco mal. Lo que pasa es que cuesta que el radicalismo acepte ir al frente y apoyarlo, tanto como que el PRO le valore que es menos ideológico que ellos con el ajuste y que lo haya hecho, en lugar de teorizarlo. Entonces: desgaste, doble esfuerzo y un potencial que no está del todo al alcance de su propia mano. "Tendrá que pedir ayuda", podría recomendarle el horóscopo. ¿Dejará pronto a conducción de la UCR? ¿Es su lastre?

QUÉ TIENE ESCONDIDO EN LA MANGA. En los corrillos empresarios más que en el marco político, se habla mucho de la sucesión de Cornejo. Sin miedo, se le apoya. Pocas veces sucedió algo similar con un gobernador. Por ello, aspiran a que quien sea su sucesor no vuelva todo a fojas cero. "Que no venga uno a hacerse el fantástico y dar por tierra con lo hecho", lo graficó muy bien un alto empresario en la reunión del IAEF, que cuestiona cuestiones de carácter de Cornejo, pero no su gestión. Dentro de la selección de precandidatos, en esos niveles cae bien Tadeo GArcía Zalazar, por su nivel de contacto con los jóvenes y comprensión del "mundo que viene". Pero ven con más posibilidades a Martín Kerchner. Ven a Omar de Marchi como "una intentona" por posicionar al PRO, aunque aseguran que es distinto a Cornejo y, por lo tanto, lo aprecian pero "hasta ahí no más". Rodolfo Suarez es una opción tranquila, dicen, pero lo ven reeligiéndose para que no se abra una salvaje sucesión de los radicales de Capital, en donde nunca perdieron. Y tienen miedo de un retorno de Julio Cobos, con la ampliación de la planta estatal y lo que llaman como "el populismo con popularidad entre los no populistas". Pero surgió de esas reuniones colmadas de círculos rojos opinando, difundiendo y dejando marca otro nombre, que pocos tenían a mano. Se trata de la posibilidad de que "la gran Cornejo" esta vez haga su aparición en escena y lance como su sucesor a Lisandro Nieri. Se trata del ministro de Gobierno -con cuyo nombramiento en ese cargo sorprendió también- que, además, "es hasta parecido a Cornejo físicamente", según observó un interlocutor de las vernisages empresarias. Se le adjudica el orden de las cuentas públicas, sin olvidar que quien hizo lo primero fue Kerchner, con su ayuda. Pocos se dieron cuenta -aunque MDZ lo contó en su momento- que el informe de la consultora Balanz le otorgó en su reporte sobre "la casa bonita en un barrio complicado" (con la que calificó a Mendoza ante inversores internacionales) un crédito político. Fue al único a quien mencionó y elogió. (PD: después de este párrafo, la vicegobernadora Laura Montero saldrá a reclamar que se empate la nota mencionando a la misma cantidad de mujeres precandidatas a la gobernación, pero no se han anotado hasta ahora, avisamos).